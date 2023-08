Itaquá assina ordem de serviço para construção da UBS Jardim Tropical

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio das secretarias de Obras e Saúde, assinou a ordem de serviço para a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Tropical. O objetivo é proporcionar atendimento de qualidade aos moradores do entorno para que não tenham que fazer grandes deslocamentos em busca de atenção básica.



As regiões atendidas, além do Jardim Tropical, serão o Jardim Coqueiro, Chácara Coqueiro, Veraneio Maracanã, Parque Viviane II, Estrada do Tronco, Maria Rosa I e Maria Rosa II. A área do terreno possui 1.200 m² e o investimento previsto é de R$ 1,5 milhão.



"É de extrema necessidade uma unidade básica de saúde no Jardim Tropical por conta da distância até as outras unidades, então é gratificante podermos iniciar uma obra que sabemos que vai ser muito útil para toda a população do entorno", disse a secretária interina de Saúde, Kelly Gasparini.



A estrutura contará com recepção, banheiros, consultórios, depósito, farmácia, copa, depósito de materiais de limpeza, salas de espera, imunização, reuniões, procedimentos, telemedicina e de curativo com sala de utilidades e apoio à esterilização.



"Daqui a aproximadamente nove meses vamos entregar mais uma unidade básica de saúde para a cidade e isso é uma conquista da comunidade. Saúde é prioridade e investimento para poder gerar dignidade à população", disse o deputado estadual André do Prado.



"Nós temos muitos desafios aqui na cidade, mas a esperança voltou a tocar no coração do itaquaquecetubense. Com a UBS, os moradores vão poder usufruir de atendimento de qualidade", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.