Itaquá avança 46 posições e fica com o 214º lugar do Ranking de Competitividade

Itaquaquecetuba, cidade de meio milhão de habitantes, ocupa a 214ª posição no Ranking de Competitividade dos Municípios Brasileiros. É o que revela o mais recente estudo do Centro de Liderança Pública (CLP). A cidade avançou 46 posições em 2025 em comparação com o ano passado. Composto por 13 pilares temáticos, o levantamento avalia várias nuances das administrações municipais. Para o prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PL), a colocação nacional demostra a evolução da cidade em seu mandato e o compromisso de sua gestão no oferecimento de serviços de qualidade aos cidadãos.

Na edição de 2025, o ranking analisou 418 municípios brasileiros, com população acima de 80 mil habitantes. O levantamento abarcou 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos (https://rankingdecompetitividade.org.br/municipios/).

Na classificação geral, Itaquá está em 214º lugar. A posição representa evolução no desempenho geral da cidade que, em 2024, ocupava a 260ª colocação em nível nacional.

Entre os pilares analisados, o município da região metropolitana de São Paulo despontou em Inovação e Dinamismo Econômico. Neste quesito, a cidade avançou 62 posições e, hoje, está em 106º lugar.

Para chegar a esta posição, Itaquá melhorou indicadores quanto ao Produto Interno Bruto (PIB) per capita; o ganho médio do trabalho formal; e o crescimento da renda média dos trabalhadores e dos empregos no setor criativo.

No que se refere a Funcionamento da Máquina Pública, Itaquaquecetuba avançou 127 posições, chegando a 199ª colocação no ranking nacional, divulgado oficialmente na quarta-feira (27/8). A evolução no desempenho do custo da função administrativa; na qualidade da informação contábil e fiscal; a abertura de novas empresas; e a qualificação dos servidores públicos contribuíram para a escalada do município administrada por Boigues pelo segundo mandato consecutivo.

Gestão responsável

Eduardo Boigues, prefeito reeleito com 92,9% dos votos válidos, nas eleições de 2024, sendo o mais bem votado no Brasil entre os colégios de segundo turno, considera o estudo da CLP importante para comprovar o compromisso de sua gestão com os munícipes.

O liberal reforça que tem administrado de forma responsável, com equilíbrio financeiro e foco na qualidade do serviço público que chega à população:

“O avanço de Itaquaquecetuba, nos últimos anos, comprova que estamos no caminho certo. A gestão tem como missão ampliar os serviços e trazer investimentos para a cidade. Prova disso é o aporte de R$ 1 bilhão que conquistamos recentemente com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e nosso destaque na geração de emprego na região do Alto Tietê. As ações que implementamos no dia a dia da Prefeitura têm garantido prêmios e boas colocações a Itaquá em diversos rankings. O mais importante, no entanto, é o quanto estas medidas melhoraram a vida dos moradores do município”, analisa o prefeito.

Em fevereiro deste ano, a Sabesp confirmou o investimento bilionário na cidade, que prevê, para até 2027, cobertura de água encanada em 98% dos imóveis e de coleta de esgoto em 86%. Até 2029, os índices em Itaquá devem subir para 99% e 96%, respectivamente.

Na geração de emprego, Itaquaquecetuba é líder no Alto Tietê. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) deste mês aponta saldo positivo de 1.447 postos de trabalho criados pelo município no primeiro semestre deste ano.