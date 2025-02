Itaquá bate 67% em alfabetização e recebe prêmio do Ministério da Educação em Brasília

Itaquaquecetuba conquistou o “Selo Nacional - Compromisso com a Alfabetização”, na categoria Ouro. Outorgada pelo governo federal, a premiação é um reconhecimento a boas práticas dos municípios brasileiros na Educação. A cidade da Grande São Paulo de meio milhão de habitantes atingiu 67% de alfabetização até o 2º ano na rede municipal em 2024 - taxa 17% maior do que no ano anterior.

O prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PL), recebeu o prêmio nacional durante cerimônia, em Brasília-DF, na presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e de outras autoridades. O evento foi abrigado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), na noite de segunda-feira (10/2). Das 5.571 cidades brasileiras, 2.592 receberam a honraria na modalidade Ouro, por alcançarem as metas do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada (CNCA).

Também presente na solenidade, o ministro da Educação, Camilo Sobreira de Santana (PT), elogiou pessoalmente Boigues pelo desempenho da rede de ensino de Itaquá, que alcançou 67% de alunos alfabetizados ao fim do 2º ano do ensino fundamental, em 2024. No ano anterior, a taxa ficou em 50%. Os índices veem crescendo ano a ano, desde que o liberal assumiu o comando da Prefeitura, em 2021:

“Estou aqui, com o prefeito de Itaquaquecetuba e com equipe da Educação da cidade, e quero parabenizá-los pela conquista do Selo Ouro na alfabetização das crianças. Esse é o grande caminho para a gente construir uma Educação de qualidade no nosso País”, declarou o ministro.

Itaquá chegou a este patamar de alfabetização graças a ações implementadas, recentemente, na rede municipal de ensino. Entre as iniciativas está o projeto Mentoria nas Escolas, na qual técnicos da Secretaria de Educação vão até as unidades de ensino discutir com a Coordenação Pedagógica a avaliação individual dos estudantes.

Cadernos Orientadores é outra estratégia adotada pela gestão de Boigues e que melhorou de maneira substancial os índices de Educação de Itaquá, incluindo a Alfabetização. Os materiais são elaborados por professores da própria rede e abarcam as diretrizes de ensino da cidade e metas que devem ser cumpridas a curto, médio e longo prazos.

Acompanhado, em Brasília, da secretária municipal de Educação, Maria Cristina Perpétuo; da primeira-dama de Itaquá, Mila Prates Boigues; do secretário municipal de Governo e de Obras, Marcello Barbosa (Republicanos), e do vereador Romualdo Valdir da Silva (PSB), Boigues comemorou a premiação e agradeceu o empenho dos profissionais da rede local de ensino, que abrange 120 escolas e atende 42 mil estudantes:

"Este Selo Ouro é um reconhecimento e a confirmação de que estamos no caminho certo, trabalhando para transformar a Educação e garantir um futuro brilhante para nossas crianças. A base de todo cidadão começa na escola e o nosso objetivo é valorizar, sempre, tanto os nossos estudantes quanto os profissionais da rede. Vamos continuar investindo nesta seara para avançarmos muito mais”, destacou o chefe do Executivo.

Pódio

Instituído em 2024, o Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização tem como finalidade assegurar a aprendizagem dos estudantes até o final do 2º ano do ensino fundamental. Também tem como objetivo focar na recuperação do ensino das crianças do 3º, do 4º e do 5º ano afetadas pela pandemia da Covid-19.

Neste ano, 4.187 municípios receberam o selo: 2.592 na categoria Ouro, 1.062 na Prata e 53 na Bronze.