Itaquá celebra 465 anos: desfile cívico é incluído na programação

Itaquaquecetuba celebra mais um ano de história com uma ampla programação. As atividades acontecem ao longo de setembro e contemplam todas as idades.

A celebração começou com a Festa da Padroeira Nossa Senhora D’Ajuda de 31 de agosto a 2 de setembro. Também fez parte da programação a entrega de 1,2 mil matrículas de regularização fundiária no dia 31 e as duas atividades com o ator Paulo Betti no dia 2.

Nos dias 5, 6, 7, 12 e 13 de setembro acontece o Itaquá Rodeio Fest 2025. A programação cívica e cultural inclui o Desfile Cívico neste domingo (7), às 14h, no entorno da praça João Álvares.

Já na segunda (8), serão promovidas atividades no Parque Ecológico Mário Canto, das 10h às 15h, com serviços, atividades recreativas, o bolo de 10 metros e a entrega oficial da concha acústica.

No dia 14 de setembro, a partir das 9h, acontece a 3ª cavalgada e de 15 a 19 de setembro serão realizadas ações da Semana da Árvore, enquanto de 18 a 25 ocorre a Semana Nacional do Trânsito, com destaque para o passeio ciclístico no dia 21.

Nos dias 25 e 26, será realizada a Expo Alto Tietê, das 14h às 20h, na Secretaria de Serviços Urbanos. Na mesma data, das 9h às 17h30, acontece o 1º Congresso de Habitação e Regularização Fundiária no Moviecom Pateo Itaquá.

A programação cultural também conta com o Cultura Itinerante no dia 28, às 13h, no Marengo, e a Corrida da Casa da Criança, com largada no Itaquá Park Shopping, às 7h. Ainda neste mês está prevista a entrega da UBS Centro e dos campos do Jardim Patrícia e do Jardim Odete. As datas estão sendo definidas.

