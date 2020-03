Itaquá confirma 2º caso de coronavírus; região soma 23 infectados pela Covid-19

A Prefeitura de Itaquaquecetuba confirmou na tarde desta segunda-feira (30), o 2º caso de coronavírus na cidade. Agora o Alto Tietê tem 23 confirmações do vírus.

Segundo a Prefeitura, a pessoa infectada é uma mulher de 32 anos que trabalha na área da Saúde, em um hospital na Capital. Atualmente ela está em isolamento domiciliar e não apresenta sintomas graves.

A cidade registra também, conforme levantamento do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, 7 mortes por suspeita de coronavírus. Itaquá também é a cidade com mais casos supeitos na região, são 275 pacientes com sintomas semelhantes ao Covid-19.

A recomendação é evitar aglomeração, lavar sempre as mãos e sair de casa somente quando necessário.