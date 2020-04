Itaquá confirma a primeira morte por Covid-19 e Suzano a 7ª; no Alto Tietê são 21 óbitos

ATUALIZADO ÀS 19H39

Itaquaquecetuba teve a primeira morte registrada em decorrência do novo coronavírus. A vítima era uma mulher de 45 anos e não tinha histórico de doenças crônicas. Ela deu entrada no dia 30 de março no Hospital Santa Marcelina e faleceu na última sexta-feira, 10.



Além de Itaquá, o Alto Tietê registra outros 20 óbitos de acordo com levantamento do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). O números são de Arujá (1), Mogi das Cruzes (11), Poá (1), Suzano (7).

Se tratando de casos positivos do vírus, a região registrou salto de 60,65% e chega a 206 infectados. Os dados são de Arujá (15), Biritiba-Mirim (1), Ferraz de Vasconcelos (32), Guararema (1), Itaquaquecetuba (34), Mogi das Cruzes (84), Poá (8), Salesópolis (1), Santa Isabel (2) e Suzano (28).

Até o levantamento da última quinta-feira (9), a região registrava 169 confirmados com Covid-19.

Casos suspeitos

Se tratanto de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 2208 possíveis infectados, onde 628 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves.

Segundo o ministério, somente pacientes com sintomas graves e profissionais da Saúde podem fazer o exame.