Itaquá conquista habilitação da Caixa Econômica para saque emergencial para atingidos pelas chuvas

A Prefeitura de Itaquaquecetuba garantiu, nesta semana, a habilitação para o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) destinado aos moradores afetados pelas chuvas deste ano. O benefício pode ser solicitado por trabalhadores que tenham saldo na conta do FGTS e que não tenham realizado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. O valor máximo permitido é de R$ 6.220,00 por conta, de acordo com o saldo disponível.

Segundo o mapeamento realizado pela administração municipal, serão beneficiados moradores dos bairros Vila Japão, Vila Maria Augusta, Vila Sônia, Tipóia, Marengo, Fiorelo, Jardim Joandra e Jardim Nova Itaquá, que podem solicitar o saque até 4 de junho. Os critérios da Caixa estabelecem que o pedido deve ser feito de forma digital, pelo aplicativo FGTS, sem a necessidade de ir até a agência.

“Essa é uma grande conquista para a nossa cidade. Conseguimos correr atrás da habilitação junto à Caixa para viabilizar um benefício tão importante para as famílias. Sabemos o tamanho da dificuldade, mas vamos seguir trabalhando para auxiliar e atender quem mais precisa”, disse o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

“Uma gestão responsável não desampara a população e isso nunca fizemos. Durante as enchentes, colocamos os pés na água para ajudar no socorro às famílias e mesmo agora, com a situação estabilizada, conseguimos garantir mais um apoio importante”, completou o prefeito Eduardo Boigues.

Como solicitar

Para verificar se tem direito ao benefício, é necessário baixar o aplicativo FGTS, realizar o cadastro e acessar a opção de solicitação de saque por calamidade pública. É necessário informar o município, digitar o CEP e o número da residência, além de documentos como RG ou CNH, uma selfie segurando o documento, comprovante de residência em nome do solicitante emitido até 120 dias antes da decreto de situação de emergência e, caso necessário, certidão de casamento ou escritura pública de união estável para quem só tem comprovante no nome do cônjuge.

Se o trabalhador não tiver comprovante de residência, ainda pode apresentar uma declaração oficial do município atestando que reside na área afetada. Após o envio da solicitação, o beneficiário poderá indicar uma conta bancária para a retirada do valor sem custo adicional. Para mais informações, os trabalhadores podem consultar os canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Pagamento unificado

Além do benefício concedido, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) unificou, nesta terça-feira (18), o calendário de pagamentos do Bolsa Família para os beneficiários de Itaquá. A medida abrange municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública e permite que as famílias tenham acesso ao benefício já no primeiro dia de pagamento, sem a necessidade de aguardar a data referente ao Número de Identificação Social (NIS).