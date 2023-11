Itaquá descobre formação de loteamento clandestino e prende quatro pessoas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba descobriu nesta segunda-feira (6) um loteamento clandestino na Vila Bartira, conhecido como "bairro do Batista". Quatro pessoas foram encaminhadas para a Delegacia Central, onde será realizado o boletim de ocorrência.



O local já estava com árvores nativas cortadas e a Guarda Ambiental apreendeu quatro gaiolas com três pássaros vivos e um morto, além de ferramentas como motosserra, carrinho de mão, enxadas, roçadeira, picareta, assim como mangueira e escada, materiais que estavam sendo usados nos 40 loteamentos que seriam comercializados entre R$ 20 mil e R$ 50 mil.



"Detivemos quatro, mas o responsável conseguiu fugir. Eles são de Guarulhos e não sabiam que nós realizamos um trabalho forte de monitoramento em áreas de preservação, sobretudo nessa região de várzea do Rio Tietê", pontuou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.



Haviam quatro casebres montados com o objetivo de evidenciar moradias, um local para comercializar bebidas, estacas demarcando os lotes e um muro recente, que foi derrubado com o apoio da Secretaria de Serviços Urbanos. Para preservar o espaço, a GCM segue monitorando o local pelas próximas horas, inclusive durante a madrugada.



"Nós trabalhamos em conjunto e não permitiremos que invasões como essa aconteçam aqui em Itaquá. Orientamos que a população fique de olho, denuncie pelo 153 e sempre desconfie de valores baixos, além de consultar se o lote é regular na prefeitura", detalhou o prefeito Eduardo Boigues.



Vale ressaltar que loteamentos clandestinos trazem problemas de estrutura urbanística, além de questões ligadas ao saneamento básico como água e esgoto, acarretando uma série de problemas para o munícipe.



Denúncias de crimes ambientais como aterramento, supressão (corte) de vegetação e descarte de lixo devem ser feitas pelo 153, já a consulta de regularização na Secretaria de Planejamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na rua Vereador José Barbosa de Araújo, 260 - 1º andar - Vila Virgínia.