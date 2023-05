Itaquá e Poá lançam Capanha do Agasalho na próxima semana

O lançamento em Itaquá nesta segunda-feira às 15 horas. Enquanto Poá fará na quarta-feira às 10 horas.

Itaquá

Em Itaquá a campanha de inverno terá como slogan "Declare seu amor, doe um cobertor".

A ideia é incentivar a população a doar cobertores, luvas, meias, toucas e sacos de dormir para que sejam repassados para a população em situação de rua ou famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

"As baixas temperaturas preocupam e são um grande desafio para as pessoas em situação de vulnerabilidade, por isso estamos promovendo novamente essa campanha para garantir que ninguém seja esquecido neste inverno", disse a presidente do Fundo Social, Mila Prates Queroz.

Além da sede do Fundo Social, outros locais serão pontos de arrecadação entre repartições públicas e comércios, que estão sendo definidos. Doações também podem ser feitas por Pix (CNPJ 18.612.190/0001-63) ou pela conta no Banco do Brasil (agência: 6882-9 e c/c 134000-X). A entrega dos itens arrecadados é feita por meio de associações, igrejas e ONGs, que repassam para a população.

Poá

A campanha em Poá tem como tema “O amor pode aquecer muita gente”. A ação tem como objetivo arrecadar agasalhos e cobertores novos ou em bom estado.

“O inverno pode ser uma estação muito difícil para muitas pessoas. Ao doar roupas e agasalhos em bom estado, estamos não apenas fornecendo proteção contra o frio, mas também transmitindo uma mensagem de esperança e dignidade. Apoiar e participar ativamente da campanha do agasalho é fundamental para o sucesso da ação. Juntos, podemos aquecer vidas, espalhar esperança e construir uma sociedade mais justa e solidária para todos”, afirma o Presidente do FSS, Felipe Esteves.

No ano passado, a campanha do agasalho de Poá arrecadou mais de 10 mil peças de roupas, além de cobertores. “Posicionaremos diversos pontos de arrecadações pelo nosso município com a finalidade de facilitar ao máximo o acesso do munícipe para realizar a doação. Iremos formar uma grande corrente de solidariedade para ajudar quem mais precisa”, destaca o Presidente do FSS, Felipe Esteves.

As prefeituras de Itaquá e Poá lançam, na próxima semana, as campanhas do agasalho das respectivas cidades.