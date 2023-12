Itaquá entrega a revitalização da Avenida João Fernandes

A Prefeitura de Itaquaquecetuba realizou, no último sábado (9), a inauguração da revitalização da avenida Vereador João Fernandes da Silva, na Vila Virgínia. Iniciado em abril deste ano, o trabalho encabeçado pelas secretarias de Obras e Mobilidade Urbana representa um capítulo significativo na história do município e teve investimento de R$ 6 milhões.

Para marcar a data, a Secretaria de Cultura promoveu uma edição da Avenida Cultural, que fechou o trânsito na via ao longo do dia e ofereceu aos munícipes uma variedade de atrações como shows ao vivo, atividades artísticas e esportivas, além de um espetáculo de fogos que durou cinco minutos.

"É um dia histórico para Itaquá. Uma cidade que vem se desenvolvendo diariamente com novos investimentos e empresas chegando, agora ganha uma avenida revitalizada e segura", disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

Ao todo, o projeto inclui um total de 28 mil metros quadrados. Durante o processo, os dois sentidos da via foram pavimentados, a infraestrutura aprimorada com a implementação de uma pista de caminhada, calçadas acessíveis, iluminação de LED, paisagismo e sinalização horizontal. Nas próximas semanas, a via vai receber novos equipamentos de sinalização vertical.

"É um passo significativo na construção de uma cidade mais moderna e acessível aos pedestres e motoristas. Queremos que os moradores sintam prazer de estar e morar aqui, seja aproveitando a pista de caminhada no fim do dia ou voltando para casa em uma avenida iluminada", completou.