Itaquá entrega caminhão tempestade; Objetivo é dispersar fluxos e pancadões com segurança

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, apresentou o caminhão tempestade que vai auxiliar no combate a fluxos e pancadões com segurança quando houver necessidade. A demonstração da nova aquisição foi feita pelo prefeito Eduardo Boigues e pelo secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, no pátio da Secretaria de Serviços Urbanos.

Preparado para operações policiais especiais, o caminhão possui espaço para o deslocamento de GCMs, grafismo da corporação, sirenes e sinais luminosos, além de ser equipado com jatos de pressão d'água que serão utilizados durante a dispersão de multidões de forma segura, preservando a integridade física das pessoas e equipes da GCM durante as ocorrências.

"Na contramão dos eventos culturais, os chamados fluxos clandestinos causam aglomerações, fecham as vias, promovem a insegurança e reúnem a juventude em meio ao tráfico de drogas e o consumo abusivo de álcool", pontuou o secretário. A GCM também realiza operações e orientações durante o atendimento de ocorrências relacionadas à perturbação do sossego.

"A população está cada dia mais segura. Continuamos investindo na segurança e esse é mais um presente para a cidade, às vésperas de seus 463 anos", acrescentou o prefeito Eduardo Boigues. Para denúncias de fluxo ou perturbação do sossego, a Guarda Civil Municipal atende pelos telefones 153 ou (11) 4753-1108.