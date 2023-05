Itaquá expande trecho da estrada Governador Mario Covas em quatro faixas para desafogar trânsito

A Secretaria de Transportes de Itaquaquecetuba está expandindo uma parte do trecho da estrada Governador Mario Covas Júnior, na entrada da cidade, para dar mais mobilidade e fluidez ao trânsito local, desafogando onde o motorista que vem da Rodovia Ayrton Senna enfrentava dificuldades para acessar.



Serão quatro faixas ao longo de 200 metros que pretendem facilitar a vida dos condutores e para isso, as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos trabalham no local para a implantação de uma nova camada asfáltica. "Estamos expandindo o trecho da via para dar mais fluidez ao trânsito, qualidade de vida e conforto para os nossos condutores", disse o prefeito Eduardo Boigues.



"Diariamente nossa secretaria estuda novas medidas para melhorar o trânsito da cidade e consequentemente a rapidez no deslocamento de quem passa por aqui todos os dias. Uma grande cidade possui grandes desafios e estamos buscando sempre novas alternativas", completou o secretário de Transportes, Rosinaldo Castro. O trabalho deve ser concluído em 90 dias.