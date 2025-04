Itaquá faz balanço dos 100 primeiros dias de 2025

A Prefeitura de Itaquaquecetuba apresentou um balanço dos 100 primeiros dias de gestão de 2025. O evento aconteceu nesta quarta-feira (09), no Centro Municipal de Avaliação Educacional de Itaquaquecetuba (CMAEI). O prefeito Eduardo Boigues também divulgou as próximas ações que serão realizadas.

Além do prefeito, também estavam presentes o seu vice Rogério Tarento, o secretário de governo, Marcello Barbosa, a secretária de habitação, Angela Quirino, além de outros secretários e vereadores. “Tudo o que acontece na cidade é fruto de um trabalho conjunto de quem pode fazer a diferença na vida da população. Estamos sempre convergindo a favor para que a população de Itaquaquecetuba tenha mais qualidade de vida”, destacou Eduardo Boigues.

O balanço detalhou ações, entregas e avanços na administração municipal nas áreas da educação; saúde; segurança; infraestrutura urbana; mobilidade urbana; esporte; mulher, direitos humanos e cidadania; habitação; empregos e desenvolvimento econômico; cultura e turismo; receita e planejamento; Fundo Social; Defesa Civil; Procon; além de apoio nas enchentes, e parcerias com o Governo do Estado de São Paulo.

Entre os principais destaques está a assinatura de nove convênios com o estado, no valor de R$ 8,2 milhões, além de outros 11 projetos cadastrados no PAC do Governo Federal, no valor de R$ 11.192.623,96.

Outra entrega importante, agora por parte da saúde, foi a reinauguração da Unidade de Saúde Familiar (USF) Miray e o lançamento do programa “Agiliza SUS”, com mais de 9 mil procedimentos realizados desde fevereiro.

Próximas entregas

Além do balanço, o prefeito trouxe os próximos passos da gestão, com destaque para esportes, com entrega da pista de skate na Vila Virgínia, pista de pump track no parque ecológico; mobilidade, com o Terminal Urbano do Manoel Feio e praça Juscelino Kubitscheck, o Terminal Urbano do Piratiniga e o Terminal Urbano da Avenida Presidente Tancredo Neves.

Na saúde a entrega das Unidades Básicas de Saúde (UBS) Jardim Tropical e Jardim Zélia e a reforma das UBSs Centro e Recanto Mônica; além da primeira clínica veterinária e Clínica-escola para autistas; na segurança, nova base da Guarda Civil Municipal no Monte Belo e a reforma das bases da Vila São Carlos e Maragogibe; na educação, com quatro novas escolas, no Jardim Zélia, Quinta da Boa Vista/Vila Celeste, no Jardim Napoli e na Estância Guatambu.

Na infraestrutura urbana com o recapeamento de 112 vias; na habitação com 4.409 matrículas de regularização fundiária, que irá beneficiar ao menos dez bairros; e o investimento de R$ 1 bilhão da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Além disso, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), a Reserva Boa Vista, um condomínio com 342 unidades destinadas unicamente para cidadãos de Itaquá. O investimento é de R$ 60 milhões. “Aqui nós entregamos no final do ano ou no máximo no início de 2026, com o governador Tarcísio de Freitas, para as famílias moradoras de áreas de risco”, comentou Boigues.

Alças de Acesso para Itaquá

O prefeito também anunciou que no próximo dia 30 de abril a concessionária Ecopista irá entregar o projeto executivo para alças de acesso ao município. “Só está sendo aguardado isso para o Governo Estadual dar seu ok e eles imediatamente começarem as obras. O primeiro acesso a ser feito será na chegada do Rodoanel, com previsão de início para maio. No segundo semestre será as obras dos dois novos acessos que conseguimos”, explicou.

Pré-candidato a Deputado Estadual

Na ocasião, o prefeito oficializou Marcello Barbosa, secretário de governo, como pré-candidato a Deputado Estadual. “Dentro dessa lealdade, dentro desse companheirismo, dentro da intelectualidade do conhecimento e da capacidade do Marcello, nós definimos hoje dentro da nossa gestão o nome mais indicado para ser o nosso pré-candidato a Deputado Estadual”, esclareceu.