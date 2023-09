Itaquá firma 121 convênios com valor total de R$ 275,7 milhões

Foram 68 convênios estaduais com valor de R$ 163.909.576,88. E outros 53 federais, avaliados em R$ 111.835.204,48.

As informações foram dadas pelo prefeito Eduardo Boigues em coletiva nesta quinta-feira em alusão aos mil dias de gestão.

Na coletiva Eduardo Boigues também falou sobre as eleições municipais, investimentos na segurança, saúde e finanças da cidade. Além de comentar sobre o Itaquá Rodeio Fest.

Segurança

Na área da segurança, Boigues afirmou que foram adquiridas 18 novas viaturas para GCM, além do veículo especial chamado de Tempestade. Foram adquiridos também dez motos.

Ao todo foram 1.827 ocorrências de combate a fluxos e pancadões e 549 ocorrências de tráfico.

A Prefeitura também comprou 70 carabinas, 252 pistolas, 190 equipamentos de distúrbios civis, um drone e 40 radiocomunicadores e 283 coletes.

“Temos 18 novos veículos 0km, guarda civil ambiental, temos 40 radiocomunicadores, drone, 10 novas motos 0km, armamento, colete balístico. Tudo isso para que possamos dar condições aos nossos guarda civis municipais”, finaliza.

Ainda na área de segurança, Boigues falou sobre o uso de câmeras corporais por parte dos Guardas Municipais. Ele é contra.

Para argumentar sobre seu ponto de vista, Boigues perguntou se alguém gostaria de ser monitorado 24 horas por dia.

“Vocês gostariam de ser monitorados 24 horas? Enquanto você vai no banheiro ou fala com sua esposa, seu marido no telefone. Ninguém gosta de ser monitorado 24 horas por dia. Se é um servidor público, passou em concurso, e todo o ato administrativo praticado pelo servidor tem legitimidade, por que você vai desconfiar dos atos dele? Se ele transgrediu regras, têm responsabilidades civil, criminal e administrativo, podendo ser demitido da corporação”.

Saúde

Na área da saúde, Boigues destacou o programa Mais Exames Itaquá, criado para zerar a fila de 10 mil pessoas esperando para realizar ultrassonografia.

Na área da saúde a Prefeitura também realizou 129 cirurgias de laqueadura, 1.433 cirurgias de vasectomia, 900 DIUs implantados, 1,1 milhão de exames diagnósticos, 12 mil exames de imagem, 1,9 milhão de atendimentos e mutirões, como o da Mamografia e Catarata.

Finanças

Na área de finanças, a Prefeitura conquistou a Certidão Negativa de Débito, as contas de 2021 aprovadas e nota A na avaliação de capacidade de pagamento.

Boigues deixa em aberto permanência no PP para as eleições do próximo ano

Durante a coletiva de imprensa para prestação de contas dos mil dias de mandato, Boigues falou também das eleições. Perguntado se, na visão dele, a reeleição é considerada natural, ele afirmou que “pode ser automática a quem faz um bom trabalho”. “Nós estamos fazendo um bom trabalho, mas ainda falta fazer muito. Se a gente continuar trabalhando, acredito que a confiança do povo continuará sendo depositada”. Falando sobre o partido para a próxima eleição, Boigues disse ainda não saber se continuará no PP ou se irá para outro. “Vou ter uma conversa com o presidente estadual do PP. Temos a intenção de ficar, mas a gente precisa ser acolhido. Quando eu falo ‘a gente’, não é o Eduardo, é a cidade de Itaquaquecetuba. Partidariamente, para onde eu escolher, é porque eu vou estar aceitando que o partido escolhido abraçou primeiro a minha cidade. Isso é fundamental para decidir para onde eu vou”. Itaquá Rodeio Fest Abordando a importância do Itaquá Rodeio Fest para o crescimento de Itaquá, o prefeito usou a palavra “imensurável”. “É imensurável falar, hoje, para onde o Itaquá Rodeio Fest levou a cidade. A nossa conquista maior é essa. Foram mais de mil empregos diretos, 2 ou 3 mil indiretos, a cidade movimentada, o comércio. Tiveram dias da semana, que os supermercados não tinham mais produtos, mercados não tinham arroz, feijão, café. O Itaquá Rodeio Fest é o maior rodeio de portões abertos do país”. A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mila Boigues afirma que a cidade foi levada a nível nacional. “A cidade é elevada a um cenário nacional, como nunca esteve antes. Tudo isso através da cultura, da música. Isso é muito importante”. As 410 toneladas de alimentos arrecadadas se tornaram 50 mil cestas básicas, que já estão sendo distribuídas.

A Prefeitura de Itaquá firmou, nesta legislação 2020-2024, 121 convênios com os governos federal e estadual avaliados em R$ 275.744.782,36.