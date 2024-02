Itaquá firma 41 convênios em 2023 com repasse total de R$ 112 milhões

A Secretaria de Governo de Itaquaquecetuba divulgou, nesta semana, um balanço completo dos trabalhos desenvolvidos ao longo de 2023. Segundo a pasta, foram firmados 41 convênios ao longo de 2023, totalizando repasse de R$ 112 milhões.

A pasta é responsável pelo assessoramento de todas as secretarias da administração municipal, além de coordenar os trabalhos de três departamentos e do Procon do município.

Um dos departamentos é o de Comunicação, responsável para o fluxo de informação interna e externa da administração. Em 2023 foram 1,2 mil publicações nas redes sociais, 1,3 mil stories, 409 releases, além de mil demandas de imprensa respondidas, 921 peças gráficas e 110 entrevistas concedidas com o intermédio do departamento.

Outro setor fundamental é o Centro de Processamento de Dados (CPD), que é responsável pelos serviços de tecnologia e informática da prefeitura. O CPD reforçou os trabalhos ao longo de 2023, tendo 1,5 mil chamados atendidos no ano.

As ações envolvem melhorias em setores e secretarias, atualizações constantes do site oficial, instalação de rede Wi-Fi, troca de equipamentos para conexão, substituição do nobreak no Data Center, implantação do sistema de domínio com criação de usuários e a preparação para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Já no Procon, foram realizados 4,4 mil atendimentos em 2023. Entre eles, 2,7 mil aberturas de Atendimentos Preliminares (AP), desbloqueio de Nota Fiscal Paulista, além de consultas de casos e encaminhamentos. O órgão também foi responsável pela abertura de 1,1 mil Cartas de Informações Preliminares (CPIs) e promoveu 648 audiências de conciliação.

"A Secretaria de Governo é um dos pilares para o bom andamento da administração pública. É por ela que atendemos o fluxo de demandas externas e internas para conduzirmos a gestão. Vamos continuar trabalhando para manter o ritmo de entregas e do bom funcionamento da máquina pública", disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

"Toda gestão tem um coração e, em Itaquá, é a Secretaria de Governo. Se estamos entregando equipamentos, colocando a cidade no mapa do país e mantendo uma boa gestão financeira é devido aos trabalhos intermediados por ela. São números que refletem o dia a dia da cidade, que vive uma nova realidade", completou o prefeito Eduardo Boigues.