Itaquá ganha 13° ecoponto no bairro Estação

A Prefeitura de Itaquaquecetuba continua ampliando suas ações de combate ao descarte irregular e inaugurou, na segunda-feira (4), o Ecoponto Primeiro de Maio, o 13° da cidade, no bairro Estação. A cerimônia contou com a presença do prefeito Eduardo Boigues, secretários, vereadores e moradores do entorno.



No local há um coletor de lâmpadas e cinco caçambas para receber madeiras, restos de construção civil, pneus, móveis desmontados, recicláveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. A unidade fica na rua Primeiro de Maio, 638 - Estação e o atendimento é de segunda a sábado, das 8h às 17h.



"Estamos ampliando as melhorias por toda a cidade e no bairro Estação não é diferente. O descarte correto de resíduos ajuda a preservar o meio ambiente e traz valorização para a região", disse o prefeito. Cada munícipe pode descartar até 1 m³ de material.



"Todos os ecopontos estão em áreas que antes eram pontos viciados de descarte irregular e já temos outras duas unidades previstas para serem entregues ainda neste ano", relevou a secretária de Meio Ambiente e Saneamento, Yasmim Zampieri. Elas estão localizadas nos bairros Nova Itaquá e Jardim América.



Iniciativas



O fomento às ações de educação ambiental e fiscalização na cidade se dá com a atuação da Guarda Ambiental, criada em 2021, bem como pelo projeto EcoItaquá, que troca tampinhas e caixas TetraPak por produtos. Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) também foram instalados em equipamentos públicos para a arrecadação de recicláveis.



Ao longo do ano letivo, são realizadas palestras de educação ambiental nas escolas e visitas guiadas ao Parque Ecológico. Além disso, em junho é realizada a Semana do Meio Ambiente com palestras e doação de mudas, e a secretaria também promove o plantio das mesmas durante o ano.



Pichação



No último dia 27, o Ecoponto Primeiro de Maio foi pichado e o prefeito Eduardo Boigues usou suas redes sociais para oferecer um churrasco para quem ajudasse a encontrar o responsável. Com a repercussão, o autor foi identificado e após uma visita à sua casa feita pelo secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, a reparação do dano foi providenciada.



"Fui pessoalmente fazer a mediação porque nosso objetivo também é educar. Não vale a pena depredar patrimônio público, principalmente porque Itaquá, hoje, é uma nova cidade", destacou o secretário. Na mesma semana, o responsável foi ao ecoponto cobrir a pichação com tinta azul. Lembrando que denúncias de pichação e descarte irregular devem ser feitas pelo 153.