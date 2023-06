Itaquá garante investimento de R$ 2,8 milhões com aprovação do plano de ação da Lei Paulo Gustavo

Em sua estrutura, a lei prevê a divisão dos valores em quatro partes: apoio às produções audiovisuais de R$ 1.522.124,95, reformas, restauros e manutenção de salas de cinema de R$ 347.922,48, capacitação, formação e qualificação no audiovisual de R$ 174.679,50, além de apoio às demais áreas de R$ 828.291,10.

"Nosso maior objetivo é ampliar a difusão e fomento cultural na cidade e fazer isso com o investimento da Lei Paulo Gustavo facilita muito. Vamos estimular o audiovisual, que é a prioridade da lei, mas aproximar os outros nichos culturais da cidade e levar essas ações para os bairros", celebrou a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.

Para ter a aprovação do plano, a pasta precisou seguir critérios estabelecidos pelo Ministério da Cultura como a realização de audiências públicas e fóruns abertos. Além disso, foi criado o programa "Fala Artista", com reuniões e a participação ativa do Conselho Municipal de Políticas Culturais.

"O plano de ação foi pensado cuidadosamente para atender a população de Itaquá, que consome cultura e sempre participa das atividades promovidas pela prefeitura. Agora vamos ganhar esse reforço para alcançarmos ainda mais pessoas, além de fortalecer e valorizar os fazedores de cultura da nossa cidade", completou o prefeito Eduardo Boigues.

O plano de ação para a aplicação da Lei Paulo Gustavo em Itaquaquecetuba foi aprovado pelo Ministério da Cultura. Com isso, a Secretaria de Cultura da cidade garantiu o investimento de R$ 2.873.018,03 milhões para o setor através do Governo Federal para dar continuidade e reforçar as ações culturais, além de abrir editais que contemplem festivais, mostras e eventos.