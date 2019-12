Itaquá Garden Shopping vai sortear 2 viagens internacionais na campanha de natal

O Itaquá Garden Shopping segue até o dia 29 de dezembro com a campanha de natal “Momentos Inesquecíveis”, que neste ano, vai sortear duas viagens internacionais (uma viagem com acompanhante).

Desde o dia 06 de novembro, a cada R$250 reais em compras, o cliente é presenteado com um minipanetone ou copo personalizado. Além disso, o consumidor também ganha um cupom para concorrer a uma viagem internacional, para Buenos Aires, com acompanhante. Pagando com Pic Pay os clientes terão a oportunidade de ganhar 5 vezes mais cupons. O sorteio será realizado no dia 30 de dezembro.