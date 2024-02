Itaquá implanta call center da iluminação pública; saiba quando e como solicitar

Os moradores de Itaquaquecetuba agora contam com um call center do serviço de iluminação de ruas, praças e túneis da cidade que funciona 24 horas por dia. A solicitação pode ser feita para reparos em casos de lâmpada queimada, sem lâmpada, luz piscando, oscilando, acesa durante o dia ou com fio solto para 0800 0800 006.



Ao fazer a ligação, serão solicitados alguns dados do morador e é gerado um protocolo para acompanhamento. O prazo para resolução do problema é de até 72 horas. "O 0800 é mais uma novidade para melhorar e facilitar a vida dos moradores da nossa querida Itaquá", destacou o prefeito Eduardo Boigues.



Para solicitação de novos pontos, está sendo elaborado um estudo de impacto energético na rede. A população pode fazer a solicitação na Secretaria de Serviços Urbanos (rua Ali Hamoud, 40 - Alpes de Itaquá). Já em área de manancial, por exemplo, é necessário fazer uma vistoria prévia.



"A população pode aproveitar o serviço para nos informar os pontos onde as lâmpadas ficam acesas até durante o dia. Isso nos ajuda a evitar o desperdício e diminui o gasto sem necessidade com a troca de lâmpadas", acrescentou o secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Oliveira.



Lembrando que a iluminação de residências, comércios e empresas é de gerência da EDP e a Secretaria de Serviços Urbanos realiza reparos na iluminação pública. Outro lembrete é que os cabos de telecomunicação ficam na parte mais baixa do poste e os de iluminação na parte mais alta. Casos de vandalismo devem ser denunciados pelo 153.