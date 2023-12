Itaquá inaugura 14º ecoponto e área de lazer no Jardim Nova Itaquá

A Prefeitura de Itaquaquecetuba realizou, no último sábado (9), a inauguração de dois equipamentos que já estão impactando positivamente a vida dos moradores do Jardim Nova Itaquá. A primeira é uma ampla área de lazer, composta por pista de caminhada, playground, academia ao ar livre, área de convivência e quadra poliesportiva. Na ocasião, também foi entregue o 14º ecoponto da cidade.



A cerimônia de inauguração contou com a presença de moradores locais, representantes do bairro, vereadores, secretários, a primeira-dama, Mila Prates, e o prefeito Eduardo Boigues. O momento foi marcado pela emoção dos moradores que aguardavam há mais de dez anos a revitalização do espaço.



"Sempre que passávamos pelo Nova Itaquá, percebíamos a necessidade de um local de lazer que viabilizasse mais qualidade de vida aos moradores. Em parceria com a iniciativa privada e com a Peralta, conseguimos entregar esse espaço e ainda resolver o problema do descarte irregular de lixo", disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.



As obras para a construção da área de lazer, localizada na rua Rio Negro, foram iniciadas em março deste ano e ocorreram por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), que investiu aproximadamente R$ 700 mil no espaço.



Já no caso do Ecoponto Nova Itaquá, na mesma rua, o resultado é fruto de um contrato com a empresa Peralta Ambiental, responsável pela gestão da coleta de resíduos sólidos na cidade, seguindo o estabelecido em contrato que prevê a instalação de espaços de coleta.



No local, os moradores contam com cinco caçambas para o descarte correto de madeiras, resíduos de construção civil, pneus, móveis desmontados, recicláveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e lâmpadas. Cada munícipe pode descartar até 1 m³ de material.



Em sua fala, o prefeito Eduardo Boigues destacou a importância de mais um equipamento esportivo e de coleta para a cidade. "Eu desafio qualquer pessoa a contabilizar, de cabeça, quantas inaugurações já fizemos neste ano por toda a cidade. São novas áreas de lazer, saúde, educação e combate ao descarte irregular. Essa é a nova Itaquá que queremos e que já está acontecendo", completou.