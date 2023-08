Itaquá inaugura Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil

A Prefeitura de Itaquaquecetuba inaugurou, nesta quarta-feira (9), o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS IJ). A estrutura está localizada na Avenida João Barbosa de Moraes, 450, Vila Zeferina, e vai atender crianças e adolescentes com transtornos mentais e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas. A estimativa da Secretaria de Saúde é de que sejam atendidos pelo menos mil pacientes.



O novo equipamento vai funcionar de segunda a sexta, das 7h às 17h, e conta com terreno de 878 m² e 317 m² de área construída, dividida em 12 salas distribuídas entre consultórios, sala de oficina, consultório de enfermagem, quarto de observação, refeitório e uma área externa para atividades.



Com atendimento oferecido de forma integral e humanizada, a equipe técnica conta com dez profissionais entre psicólogos, assistentes sociais, enfermeira, psicomotricista, técnicos e auxiliares de enfermagem, artesão, educador social, além de psiquiatra e neuropediatra.



“Por muito tempo a população não foi ouvida e respeitada nesta cidade, mas hoje, com a gestão de reconstrução, estamos buscando uma nova Itaquá, com a população sendo ouvida e principalmente atendida. Esse novo equipamento é mais uma prova dos nossos esforços”, disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.



Para a gestão dos atendimentos, foi realizado um contrato com o Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde (In-Saúde), que ficará responsável pelas demandas de acolhimento recebidas no local. Serão oferecidas diversos atendimentos, como psicoterapia, segmento clinico em psiquiatria, terapia ocupacional, oficinas terapêuticas, medicação assistida, atendimentos a familiares e domiciliares, entre outros.



“Eu trabalho na saúde de Itaquá há muitos anos, e só agora estamos presenciando a transformação e a chegada de equipamentos que eram sonhados há mais de 19 anos. Sou muito grata por acompanhar de perto esse processo, com a parceria de todas as secretarias e funcionários diariamente”, comentou a secretária interina de Saúde, Kelly Gasparini.



Em sua fala, o prefeito Eduardo Boigues destacou o ritmo acelerado dos trabalhos, que estão garantindo a mudança na Saúde do município. “Em pouco mais de dois anos já entregamos um investimento em saúde que está à altura do tamanho de Itaquá. Uma cidade que sempre foi desassistida, mas que agora está recebendo o carinho e atenção que merece. Vamos seguir ampliando os investimentos para que equipamentos com essa estrutura chegue em diferentes bairros”, completou.