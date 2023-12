Itaquá inaugura nova sede da Secretaria de Desenvolvimento Social

A Prefeitura de Itaquaquecetuba inaugurou, na última quinta-feira (14), a nova sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, instalada na avenida Vereador João Fernandes da Silva, 60 - Vila Virgínia. O equipamento conta com 11 salas e foi cuidadosamente planejado para oferecer um ambiente funcional aos servidores e acolhedor aos munícipes que buscarem atendimento e informações.



A cerimônia contou com a participação da população do entorno, vereadores, secretários, da primeira-dama Mila Prates e do prefeito Eduardo Boigues. No local,há recepção, salas administrativas e de reuniões, departamentos de compras, convênios, proteção social e vigilância socioassistencial, espaço para limpeza e higienização, além de cozinha e banheiros com acessibilidade.



"Essa casa do Desenvolvimento Social representa uma nova etapa para o social na cidade. Aqui é uma base estratégica e administrativa, onde serão elaboradas as nossas operações de assistência, que vão alcançar cada munícipe e bairro que precisar", disse o secretário de Desenvolvimento Social, Gabriel Rocha.



O espaço vai reunir a gestão dos equipamentos e serviços, como do Centro da Convivência da Melhor Idade (CEMI), Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) e Centro de Capacitação Profissional (Cecapi).



"Essa nova estrutura reflete o comprometimento da nossa administração em oferecer um ambiente de trabalho eficaz e dedicado ao serviço à comunidade. A partir daqui, toda a rede de assistência à população será fortalecida e tratada com ainda mais humanidade, como deve ser", completou o prefeito Eduardo Boigues.