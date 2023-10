Itaquá inaugura quadra esportiva na Vila Ercília

"Investir em esporte é investir em educação. Então, mais uma vez, a prefeitura acertou em trazer junto à iniciativa privada essa estrutura para a Vila Ercília, que nunca teve um equipamento como esse", disse o secretário de Esporte e Lazer, Fabiano Novais.

Importante para a qualidade de vida dos moradores, a pista de caminhada é um espaço seguro e agradável que possibilita aos munícipes se exercitarem com segurança. Já para as crianças, o playground conta com brinquedos acessíveis para estimular a diversão e o desenvolvimento infantil.

Para quem deseja realizar exercícios, a academia ao ar livre dispõe de equipamentos de qualidade, além de permitir que os moradores tenham acesso a atividades físicas sem a necessidade de deslocamento para uma academia convencional.

"Quem conhecia a Vila Ercília antes e vê hoje, percebe a importância de quando o poder público olha para os bairros. Aqui era um terreno baldio, com acúmulo de lixo e mato alto, mas hoje se torna esse espaço de convivência e lazer para todas as idades", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba inaugurou, no sábado (30), uma quadra esportiva na Vila Ercília. Com investimento de R$150 mil da iniciativa privada, o espaço também possui pista de caminhada, playground e academia ao ar livre. A cerimônia contou com a presença de moradores, vereadores, secretários municipais e do prefeito Eduardo Boigues.