Itaquá inaugura UBS Jardim Fortuna para atender 12 bairros e realizar 7 mil atendimentos por mês

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou neste sábado (20) a Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Fortuna a custo zero para a cidade. A partir da próxima segunda-feira (22), a unidade vai atender 12 bairros do entorno e a expectativa é realizar 7 mil atendimentos por mês.

A cerimônia de inauguração foi marcada pela emoção do público, que esperou por uma década a entrega do equipamento, abandonado por gestões anteriores. Isso porque a UBS começou a ser construída em 2011, mas apenas em junho de 2022 retomou a obra.

O trabalho foi realizado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), ou seja, sem custo para o município. O investimento da empresa responsável foi de aproximadamente R$ 2 milhões e a unidade leva o nome de "Ivonete de Oliveira Silva", líder comunitária do Jardim Odete que faleceu em 2021.

No evento, também marcaram presença vereadores, secretários, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mila Prates Queroz, e o prefeito Eduardo Boigues que, durante o seu discurso, relembrou a entrega da UBS Parque Marengo e anunciou que a próxima será a do Pequeno Coração, obra que também estava há anos abandonada.

"Hoje é um dia histórico para Itaquaquecetuba. Quem conhece esse espaço sabe como que era e o que se tornou. Estamos trabalhando para a reconstrução de toda a cidade e esse equipamento é prova disso", disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

A estrutura vai atender moradores dos bairros Quinta da Boa Vista, Chácara Progresso, Jardim Adriane, Jardim Campo Limpo, Jardim do Vale, Jardim São Paulo, Residencial Pâmela, Residencial Palmas, Fortuna, Terra Prometida, Una e Parque Novo Horizonte.

O local é informatizado e climatizado, conta com seis consultórios, duas salas de odontologia, espaços para medicação, coleta de exames, além de área para palestras e atividades de conscientização. Entre os atendimentos que serão oferecidos à população estão de clínica médica, ginecologia, odontologia e pediatria, assim como procedimentos de enfermagem.

"Serão pelo menos 7 mil atendimentos por mês, mas sabemos que no dia a dia esse número pode aumentar e por isso estamos com uma equipe qualificada e muito bem treinada para atuar aqui. Serão em média 15 profissionais trabalhando. Entre eles, dois dentistas vão atender simultaneamente, já que a unidade possui dois consultórios odontológicos", explicou a secretária de Saúde, Ariana Julião.

Assim como as outras unidades de atenção básica, o novo equipamento vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. "Estamos inaugurando nossa unidade modelo, fruto de uma parceria com a iniciativa privada e com respeito ao dinheiro público. A programação de melhorias inclui a reforma de todas as unidades de saúde de Itaquá", completou o prefeito Eduardo Boigues.