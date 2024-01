Itaquá inaugura unidade do Conselho Tutelar no Caiuby e entrega veículo zero/km

A Prefeitura de Itaquaquecetuba inaugurou, na quinta-feira (18), a nova unidade do Conselho Tutelar no bairro Jardim Caiuby para atender 68 bairros. Também foi entregue um veículo zero/km para dar suporte e agilidade aos atendimentos.



O equipamento possui seis salas, sendo recepção, salas técnicas e de atendimento, copa e brinquedoteca, tendo por objetivo interceder em questões familiares, fazer/receber denúncias e requisitar serviços públicos envolvendo os direitos de crianças e adolescentes.



O veículo é fruto de uma parceria com o Ministério de Desenvolvimento Social e está avaliado em R$ 70 mil, já o local conta com uma equipe multiprofissional de cinco conselheiros responsáveis pelos atendimentos.



De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social, Gabriel Rocha, a unidade vai fortalecer a rede de apoio que os munícipes precisam. "O Conselho Tutelar é importante para as famílias e temos uma equipe com preparo técnico para receber e atender as demandas com dignidade e respeito", disse.



O prefeito Eduardo Boigues celebrou a entrega. "Esse é um equipamento que marca uma nova fase para o Conselho Tutelar. Vamos continuar trabalhando para melhorar cada equipamento, seja na estrutura ou no atendimento. É só o começo", completou.