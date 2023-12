Itaquá inaugura USF Pequeno Coração para realizar 12 mil atendimentos por mês

A Prefeitura de Itaquaquecetuba inaugurou, neste sábado (2), a Unidade de Saúde da Família (USF) Pequeno Coração Melquíades dos Santos Araújo. Com investimento de R$ 540 mil, o novo equipamento vai atender quatro bairros e projeta realizar 12 mil atendimentos por mês.



Localizada na rua Vasco da Gama, a unidade operou por mais de uma década na instituição de longa permanência Bezerra de Menezes, situada na rua Frei Caneca, período que marcou os moradores que aguardavam a conclusão da obra abandonada por gestões passadas. No antigo espaço, cerca de 5,5 mil atendimentos mensais eram realizados.



"Para nós é um orgulho muito grande entregar mais um equipamento de saúde tão importante para a cidade. Os moradores aguardavam há anos e agora terão a oportunidade de serem atendidos em uma USF moderna", disse a secretária de Saúde, Ariana Julião.



Munícipes do entorno e profissionais da saúde que vão trabalhar na nova unidade, que já inicia a operação na próxima segunda-feira (4), se emocionaram durante a inauguração. Além do prefeito Eduardo Boigues, secretários municipais e vereadores marcaram presença na cerimônia.



O secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa, elogiou a revolução que a Secretaria de Saúde tem feito na cidade. "A Ariana foi uma grande escolha do prefeito Eduardo. Ela e toda a sua equipe estão mudando a cara da saúde e isso é um compromisso da nossa gestão. A cidade está em movimento."



A USF agora se destaca por ter a estrutura ampliada, ser informatizada, setorizada, climatizada e com acessibilidade. As obras englobaram serviços de instalação elétrica, iluminação, piso vinílico na área interna, pintura, além da instalação de portas e esquadrias.



A área total é de 410 m² com seis consultórios de clínico geral, um odontológico e sala de atividades coletivas. No atendimento, há três equipes médicas generalistas, enfermeiros e agentes comunitários que vão atender os bairros Pequeno Coração, Jardim Cristiano, Jardim Karine e Rio Abaixo, incluindo a Vila do Sapo, que fica entre os bairros Rio Abaixo e Chácara Coqueiro.



O prefeito ressaltou a importância do novo espaço. "Estamos batendo o recorde de reformas e entregas de unidades de saúde. Itaquá nunca viu tantas obras ocorrendo ao mesmo tempo. Isso é respeito ao dinheiro público e ao povo", completou.