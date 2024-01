Itaquá inicia instalação da iluminação de LED na estrada do Pinheirinho Novo

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, em parceria com a EDP, iniciou nesta quarta-feira (24) a instalação da iluminação de LED na estrada do Pinheirinho Novo. A via, que tem 11 km de extensão, será totalmente iluminada em até 12 meses com investimento de aproximadamente R$ 2 milhões.



O início dos trabalhos foi marcado por uma cerimônia que reuniu o prefeito Eduardo Boigues, a EDP, líderes comunitários, vereadores, servidores e secretários municipais. A concessionária de energia elétrica fez a instalação e alinhamento dos postes para que agora a administração municipal pudesse prosseguir com o processo de modernização.



De acordo com o prefeito, os trabalhos serão realizados em duas etapas. "Estamos começando o primeiro trecho, na divisa com a cidade de Suzano até o supermercado Semar, em Itaquá. O segundo trecho vai até o Jardim Caiuby, totalizando 12 meses de trabalho", explicou.



Esse é mais um avanço nos serviços de melhoria e implantação da iluminação de LED, que já atendeu aproximadamente 95% da cidade. A ação integra o cronograma que passou pelas principais ruas e avenidas, além da totalidade da maioria dos bairros.



"Iniciamos o estudo de implantação junto à EDP há alguns meses e é muito simbólico iniciarmos esse trabalho. A iluminação pública auxilia não apenas os condutores, como promove a segurança no trânsito e para os pedestres", completou o secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Oliveira.



Em 2022, a estrada do Pinheirinho Novo foi uma das vicinais contempladas com recapeamento em parceria com o governo estadual. No ano passado, a administração municipal também fez uma pista de caminhada com playground e academia ao ar livre na altura do Recanto Mônica.