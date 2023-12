Itaquá inicia modernização na rodovia Alberto Hinoto com a instalação de 27 pontos de ônibus

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Itaquaquecetuba iniciou, nesta semana, a instalação de 27 abrigos de ônibus na rodovia Alberto Hinoto e está realizando a reforma dos pontos de vidro. Os novos equipamentos são mais modernos e contam com amplo espaço para acomodação, além de acessibilidade para cadeirantes. São 3,93 metros de altura e 1,20 de largura.



"Esse é mais um projeto saindo do papel. Itaquá exige um trabalho constante das equipes, que perceberam a necessidade de novos abrigos ao longo da principal via da cidade. Nosso objetivo é modernizar e proporcionar conforto aos passageiros", explicou o secretário de Mobilidade Urbana, Rosinaldo Castro.



A escolha de local foi motivada pelo alto fluxo de pessoas que usam o transporte coletivo em toda a extensão da rodovia. Além disso, foi feita a retirada dos abrigos antigos, de concreto, que fogem do padrão atual. O próximo passo é seguir com as instalações dentro dos bairros.



"Aproximadamente 50 mil pessoas usam o transporte coletivo diariamente em Itaquá e queremos que a espera seja mais confortável, com cobertura para proteger do sol e da chuva, expandindo para toda a cidade", completou o prefeito Eduardo Boigues.