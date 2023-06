Itaquá inicia obras de infraestrutura de R$ 4,7 milhões em mais seis ruas do Marengo

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Obras, assinou neste sábado (24) a ordem de serviço para o início das obras de infraestrutura em seis ruas do Parque Marengo. Com investimento de R$ 4,7 milhões, as vias vão receber drenagem, guia, sarjeta, pavimentação e calçada. As obras já foram iniciadas e a previsão de finalização é de 24 meses.



Foram contempladas as ruas Fagundes Varela, Francisco Otaviano, Cristiano de Abreu e Cecília Meireles, além da segunda parte das avenidas Gonçalves Dias e José Américo de Oliveira. Ao todo, são 2.100 metros de obras. A cerimônia contou com a presença de secretários, vereadores e do prefeito Eduardo Boigues.



Os trabalhos têm por objetivo levar qualidade de vida aos moradores do bairro que, no último ano, já recebeu infraestrutura nas ruas José do Patrocínio, Laurindo Rabelo, Cassiano Ricardo, Junqueira Freire, Álvares de Azevedo, Gonçalves Azevedo, Waldomiro Silveira, Tristão de Ataíde, Oswaldo de Andrade e Otávio de Faria, assim como as avenidas Alexandre Herculano, Otto Maria e Otávio de Faria, além de um trecho da José Américo de Almeida e da Gonçalves Dias.



Em sua fala, o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa, pontuou os trabalhos que já foram realizados e os que estão em andamento no bairro. "Desde o primeiro dia de governo, nossa gestão tem olhado com carinho para o Parque Marengo. Já foram 14 ruas e agora mais essas que acabamos de anunciar, a Praça da Cidadania que está sendo construída pelo governo estadual, além da nova unidade básica de saúde e o ecoponto que já entregamos. Tudo isso comprova o compromisso que temos com os moradores", disse.



O prefeito aproveitou o momento para lembrar o avanço do bairro em pouco tempo. "Só se reconstrói o que antes já foi construído, mas aqui não havia nada. O Marengo sempre foi esquecido pelas gestões anteriores, então agora estamos correndo atrás do tempo perdido e levando a dignidade e o respeito que todas essas famílias precisam e merecem."