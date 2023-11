Itaquá inicia reforma da UBS do Centro

Até a finalização do trabalho, que deve durar cerca de dois meses, os atendimentos serão realizados no 2° andar da Central da Saúde, localizada na rua Mmdc, 58 – Centro, de segunda a sexta, das 7h às 17h.

Na UBS Centro, a reforma abrangerá desde a infraestrutura até a informatização. Entre as principais melhorias, destaca-se a instalação de novas portas e janelas, pintura, substituição do piso, reparos no telhado, renovação da mobília, revitalização da fachada, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e correção no fluxo de atendimento.

"Essa modernização vai melhorar a gestão interna dos procedimentos e proporcionar mais conforto e agilidade no atendimento aos pacientes. Os trabalhos seguem a todo vapor", disse a secretária interina de Saúde, Kelly Gasparini.

A iniciativa reflete o compromisso contínuo da administração pública em ampliar as melhorias nos equipamentos públicos municipais, seja com reformas, inaugurações ou ações de atendimento.

"Itaquá está na rota do desenvolvimento e isso fica explícito com o modelo das novas unidades de saúde que entregamos no Marengo, Fortuna, Caiuby, Josely e Jardim do Carmo. A UBS Centro absorve uma quantidade importante de atendimento, então é mais que necessário receber uma boa reforma", completou o prefeito Eduardo Boigues.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba iniciou a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Centro para proporcionar um ambiente moderno e eficiente aos pacientes, além de padronizar a infraestrutura de ponta oferecida nas unidades de saúde entregues desde 2021.