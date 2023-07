Itaquá investe R$ 73,5 mi em obras de infraestrutura em seis meses

Entre os serviços, a primeira etapa do recapeamento da avenida Ítalo Adami, na Vila Ursulina, iniciada em abril, já foi finalizada. Com investimento de R$ 2,3 milhões, o primeiro trecho contempla 1,1 km da via, que na segunda etapa vai receber execução de passeio, sinalização horizontal e acessibilidade.

Além disso, também foram concluídos os trabalhos na rua Fernão de Magalhães, no Pequeno Coração, que recebeu investimento de R$ 1,7 milhões. As ruas Canápolis e Caraíbas, no Parque Nossa Senhora das Graças, com investimento de R$ 1,3 milhões, está com 95% de conclusão. Já as 19 ruas da Vila Celeste, com R$ 13,3 milhões empenhados, contabilizam 34% de obras realizadas.

Com R$ 7,5 milhões investidos, a lista segue com dez ruas do Recanto Mônica que também estão ganhando nova infraestrutura e contam com 50% dos trabalhos realizados. A pasta ainda contabiliza R$ 5,8 milhões investidos na rua do Índio e avenida Moisés, na Terra Prometida, que alcançaram 50% de conclusão.

O levantamento da Secretaria de Obras ainda destaca as melhorias na avenida Canaã, que é uma importante via de acesso do Jardim Canaã e tem R$ 2,1 milhões investidos, além da obra na Vila Virgínia: a avenida João Fernandes da Silva vai ter o canteiro central reconstruído, com pista de caminhada e nova pavimentação. Foram destinados R$ 6 milhões para o local.

Fechando a lista, estão as duas últimas obras lançadas na cidade, em junho, que contemplam 22 duas do Parque Viviane, com investimento de R$ 27 milhões, e seis ruas do Marengo, com R$ 6 milhões investidos.

"Quando falamos que Itaquá está em reconstrução, não é exagero. A cidade nunca viu tantos investimentos em tão pouco tempo. São bairros que infelizmente não foram assistidos em anos anteriores, mas que agora estão ganhando nova cara, como merecem", disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

"A infraestrutura de uma cidade é mais do que uma rua asfaltada, um sistema de esgoto ou uma iluminação. Estamos falando em dignidade e respeito às famílias que agora vão sentir orgulho do lugar onde vivem, com segurança, qualidade e saúde. Esse é um grande legado que vamos deixar", completou o prefeito Eduardo Boigues.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba alcançou, só neste ano, a marca de R$ 73,5 milhões em investimentos de infraestrutura em ruas e avenidas de dez regiões da cidade. Os trabalhos ocorrem simultaneamente e envolvem a implantação de sistema de drenagem e saneamento, guia, sarjeta, recapeamento asfáltico, calçadas e iluminação de LED.