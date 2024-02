Itaquá lança campanha para inibir falta em consultas e exames

A Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba lançou a campanha "Sua falta faz falta", que tem por objetivo combater o absenteísmo, que é quando o paciente falta em consultas e exames. A ideia foi lançada para conscientizar a população sobre a importância de comparecer aos agendamentos, cancelar ou reagendar pelo menos 48 horas antes. O objetivo é diminuir a fila de espera, permitindo que a vaga seja cedida para outra pessoa.

Para se ter ideia, no último trimestre de 2023, juntando os agendamentos pelo sistema de regulação do governo estadual e da carreta de exames localizada na Vila São Carlos, de 14,5 mil agendamentos em especialidades, 3,7 mil não foram efetivados porque os pacientes não compareceram.

Isso representa 25% dos agendamentos, o que poderia impactar na diminuição do tempo de espera.

No mesmo período de 2023, de 23,5 mil consultas agendadas nas unidades básicas de saúde e no Centro de Especialidades, 3 mil pessoas não compareceram, o que representa 12% dos agendamentos. "Nosso maior objetivo é garantir a celeridade no fluxo de atendimentos, seja em consultas ou exames. A saúde não espera e nem pode ser deixada de lado, por isso é fundamental que as pessoas se conscientizem sobre a importância de ir aos agendamentos ou comunicar previamente que não vai", disse a secretária de Saúde, Ariana Julião.

A chefe da pasta explica que a falta sem aviso para encaixe prejudica toda a rede de saúde do município, gerando o aumento da fila de espera, o desperdício de recursos públicos e a perda da eficiência do sistema de saúde. Para desmarcar ou reagendar, o paciente deve ir à unidade para que seja feita a alteração.

"Itaquá está sendo reconstruída em todas as áreas, mas infelizmente algumas coisas ainda precisam mudar, como é o caso da consciência dos munícipes. Temos que mudar essa cultura por respeito ao próximo e à cidade", completou o prefeito Eduardo Boigues.