Itaquá lança canal para receber denúncias de focos da dengue

A Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba lançou, nesta semana, um canal de comunicação com a população para atender denúncias de focos do mosquito Aedes Aegypti. O serviço tem o objetivo de ampliar o alcance do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) no atendimento às demandas relacionadas ao combate do mosquito que transmite a dengue.

São considerados focos pneus em locais abertos, garrafas e baldes virados de cabeça para cima, caixa d'água aberta, além de recipientes que possam armazenar água e que são deixados em terrenos baldios. O telefone para denúncias é o (11) 9 8796-7823.

Ariana Julião, chefe da pasta, ressaltou que já existe uma força-tarefa circulando pelos bairros para monitorar e remover focos. "O Disque Dengue vem para reforçar o trabalho que já realizamos com 150 agentes na rua. Estamos fazendo nossa parte na vigilância, mas contamos com a ajuda da população no controle interno, dentro de suas casas e quintais."

"Nosso objetivo não é punir quem está com focos de dengue em casa, mas sim educar e ajudar a combater um inimigo em comum, que é o mosquito. Quando mantemos esse controle dentro de nossas casas, também estamos controlando nosso bairro e, consequentemente, a cidade. Não vamos deixar a dengue prosperar em Itaquá", completou o prefeito Eduardo Boigues.

São 4.259 focos de dengue em ações de combate à doença em 2024. A região tem mais de mil casos da doença em 2024.

A maior parte dos focos encontrados em Itaquá são nos bairros do Marengo e Recanto Mônica. Os locais são monitorados continuamente pelas equipes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Zoonoses.

Para controlar os focos de dengue, a Secretaria de Saúde intensificou os trabalhos na cidade com a campanha ‘Casa a Casa’, a qual as equipes da pasta visitam residências e eliminam criadouros do mosquito.