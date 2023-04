Itaquá lança mais duas obras avaliadas em R$ 2,7 milhões

A Secretaria de Obras de Itaquaquecetuba lançou, na última segunda-feira (10), duas obras orçadas em R$ 2,7 milhões. Na parte da manhã, a pasta deu o pontapé inicial com os serviços de infraestrutura e recapeamento de 1,1 km da Avenida Italo Adami. Já no período da tarde foi a vez da praça no bairro Jardim Luciana, que vai ser revitalizada.

Com investimento de R$ 2,3 milhões, o trecho da Ítalo Adami a partir do Shopping Pateo Itaquá até a divisa com Poá, no cruzamento com a Rua Bela Vista, contará com recapeamento asfáltico, implantação de meio-fio e sarjeta, execução de passeio, sinalização horizontal e acessibilidade.

Já no caso da praça no Jardim Luciana, trata-se de uma Parceria Público-Privada (PPP) que garantiu a doação dos recursos para que as intervenções no local sejam feitas. A obra está avaliada em R$ 424,8 mil e conta com academia ao ar livre, playground, quadra poliesportiva e paisagismo.

"A avenida Ítalo Adami é uma das vias mais importantes da cidade e há muito tempo precisava de atenção. Assim com a praça do Jardim Luciana, são espaços de utilidade que, revitalizados, vão trazer mais segurança e qualidade de vida aos moradores", disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

"É uma enorme alegria ouvir, mais uma vez, o hino nacional sendo tocado porque sei que vem coisa boa por aí. Uma obra com investimento da prefeitura e outra com doação da iniciativa privada. Prova de que quando existe vontade, o resultado aparece e a população só tem a ganhar", completou o prefeito Eduardo Boigues.