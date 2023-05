Itaquá lança 'Operação Noites Frias' e amplia acolhimento às pessoas em situação de rua

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Itaquaquecetuba iniciou a Operação Noites Frias com o objetivo de ampliar o acolhimento às pessoas em situação de rua durante as noites de baixas temperaturas. A operação possui três frentes: atendimento na praça central no início da noite, acolhimento no albergue durante a madrugada, além de alimentação e higienização no Centro POP no decorrer do dia.

Uma base foi montada na praça Padre João Álvares, no Centro, para oferecer chocolate quente, chá, cobertores, itens de inverno como luvas, meias e moletons, além de transporte para quem desejar ir para o albergue. O atendimento é feito das 18h às 22h e teve início na última quarta-feira (17).

Localizado na avenida Ítalo Adami, 2.480 - Vila Ursulina, o albergue municipal funciona das 19h às 7h e oferece jantar e local para dormir. Durante o dia, o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, localizado na avenida João Barbosa de Morais, 994 - Vila Virgínia, oferece banho, roupas limpas, café da manhã e almoço, além de atendimento especializado.

"Nossa ideia principal é minimizar os impactos e riscos das baixas temperaturas sobre a vida da população em situação de rua, especialmente em dias de frio intenso. Para isso, elaboramos uma força-tarefa com o apoio de outras secretarias para reforçarmos esses atendimentos", disse o secretário de Desenvolvimento Social, Gabriel Rocha.

O plano elaborado pela pasta conta com a parceria direta da Secretaria de Saúde, do Fundo Social de Solidariedade, da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Defesa Civil. O Centro de Saúde 24 horas, localizado na região central da cidade, está com uma equipe direcionada para realizar atendimentos encaminhados pela tenda.