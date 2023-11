Itaquá lança 'Prefeitura no Bairro' e primeira edição será no Tipóia no sábado (25)

No dia 25 deste mês, o projeto Prefeitura no Bairro vai desembarcar no Tipóia, em Itaquaquecetuba, para oferecer aos cidadãos uma série de ações de políticas públicas. Organizado pela prefeitura, o atendimento itinerante passará a ser realizado periodicamente para contemplar famílias em situação de vulnerabilidade social.



"Neste primeiro momento, queremos ouvir a população, ir ao encontro e fazer a diferença no bairro com os inúmeros serviços da prefeitura. Esse é um projeto que nasceu da necessidade de ouvir os moradores", disse o prefeito Eduardo Boigues. O evento será na rua Camamú, das 9h às 14h.



Pela Cultura, haverá Bancada Literária, inscrições para cursos e oficinas, cadastro de artistas e área kids, com jogos e brincadeiras. Seguindo a mesma linha, o Esporte vai promover atividades recreativas com dança, pintura facial, vôlei, pebolim e futebol de botão.



Com relação a questões ambientais, serão feitas orientações sobre o Aprova, novo sistema para licenciamento de processos municipais, restauração ecológica e conservação de recursos naturais, além de dicas de educação ambiental e doação de sementes.



O Planejamento levará orientações sobre a revisão do Plano Diretor e a Habitação vai tirar dúvidas sobre questões possessórias e regularização fundiária. Já o sistema de controle de dívida ativa da Receita vai estar disponível para consulta de débitos e parcelamento.



Emissão do cartão de idoso, orientações sobre autuação de trânsito e transporte público serão questões sanadas pela área de Mobilidade Urbana. Haverá, ainda, inscrição para a Feira da Mulher Empreendedora, distribuição de cartilhas do ciclo da violência doméstica e direitos da comunidade LGBTQIAP+.



A Saúde ofertará uma gama de atendimentos envolvendo vacinação, testes rápidos, aferição de pressão arterial, avaliação de saúde bucal, doação de animais, além de orientação sobre alimentação, doenças, medicamentos, planejamento familiar e fluxo de encaminhamento para exames e especialidades.



Também estarão presentes os serviços do Cadastro Único, atendimento socioassistencial, assim como orientação sobre questões de violação dos direitos de crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Pela Educação, será realizada busca ativa de crianças fora da escola, atendimento pelo Escola Aberta, um programa de acolhimento a imigrantes, e orientação às famílias de estudantes com deficiência.



Cadastro de currículo, informação sobre linhas de crédito ou mesmo abertura, alteração e cancelamento de empresas também entram na lista de serviços. O Procon, inclusive, fará orientação aos consumidores e fornecedores, além do registro de reclamações relacionadas a serviços ou produtos.



"Conhecer os problemas do bairro, sem medo de ouvir o que a população precisa, é fazer com que a aplicação de políticas públicas seja eficiente. Temos muito para melhorar, mas quando o cidadão aponta suas necessidades, a transformação acontece de maneira assertiva", acrescentou o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.