Região

Itaquá lança programa Mãe Itaquá para fortalecer o cuidado integral às gestantes

Iniciativa oferece acompanhamento, transporte, atividades educativas e kit enxoval

28 agosto 2025 - 14h13Por Da região
anúncio foi feito durante o II Seminário pela Primeira Infânciaanúncio foi feito durante o II Seminário pela Primeira Infância - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Itaquaquecetuba lançou o programa Mãe Itaquá, uma iniciativa inédita no município voltada ao cuidado integral e humanizado de gestantes, puérperas e recém-nascidos em situação de vulnerabilidade social. O anúncio foi feito durante o II Seminário pela Primeira Infância.

O programa integra a Rede Alyne, articulação nacional que atua pela garantia dos direitos e promoção da saúde materna e infantil, e reúne o Fundo Social de Itaquá, além das secretarias de Saúde, Assistência Social, Educação, Mulher e Mobilidade para transformar a experiência da maternidade.

Entre os benefícios oferecidos estão: acompanhamento pré-natal e odontológico, transporte gratuito para gestantes de alto risco, atividades educativas, visita guiada à maternidade, ensaio fotográfico para valorização da autoestima, prioridade de matrícula em creches e entrega de kit enxoval.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Mila Boigues, destacou o caráter humano e transformador da iniciativa. “O Mãe Itaquá foi criado para acolher cada gestante de forma especial, oferecendo não apenas acompanhamento de saúde, como também apoio social, emocional e material. Queremos que essas mulheres se sintam valorizadas e fortalecidas nesse momento tão importante de suas vidas”, afirmou.

O secretário de Assistencia Social e Saúde, Gabriel Rocha, ressaltou que o programa também é uma estratégia de prevenção e cuidado contínuo. “Nosso objetivo é reduzir a mortalidade materna e infantil em Itaquá, garantindo que nenhuma gestante fique sem acompanhamento. É um compromisso com a vida, a dignidade e o futuro das crianças.”

O prefeito Eduardo Boigues reforçou a relevância social do projeto. “É um marco para a cidade. O Mãe Itaquá mostra o quanto acreditamos que investir na primeira infância e no cuidado materno é construir um futuro melhor. Estamos unindo esforços para garantir que cada mãe e cada bebê recebam o cuidado que merecem”, declarou.

