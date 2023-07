'Itaquá Mais Emprego' promove mega seleção nesta terça com 2 mil oportunidades

O programa Itaquá Mais Emprego vai promover, nesta terça-feira (11), uma mega seleção com 2 mil oportunidades de emprego para auxiliar de logística. O objetivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é ampliar as oportunidades de recolocação no mercado de trabalho, além de oferecer o primeiro emprego para aprendizes.



A seleção vai ocorrer a partir das 9h na Associação Comercial, localizada na rua Carlos Barbosa da Silva, 51 - Centro. É necessário levar currículo, cópia do RG e caneta. Os atendimentos vão ocorrer por ordem de chegada, com limite de senha.



As vagas são para atuar em uma empresa de grande porte no segmento, instalada em Guarulhos. Os interessados devem ter ensino médio completo, ser maior de 18 anos e disponibilidade de horário para trabalhar na escala 6x1 em diferentes turnos. Não é necessário ter experiência e a empresa oferece transporte fretado, salário de R$ 1,5 mil, refeição no local e vale-alimentação.



"Itaquá é o lugar de oportunidades, seja para atuar dentro ou fora do município. Essa mega seleção é um complemento do trabalho que já realizamos através do programa Itaquá Mais Emprego, que é contínuo e uma importante ferramenta para ser utilizada pela população", disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luciano Dávila.



O programa oferece vagas em áreas variadas para pessoas que tenham ou não experiência e as candidaturas podem ser feitas pelo site cutt.ly/gwtFn1hh ou presencialmente, na rua Dom Thomaz Frey, 89 – Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



"O desenvolvimento de Itaquá é diário e a população pode acompanhar esse ritmo através das capacitações, das feiras de empreendedorismo ou do programa que divulga vagas de emprego para atuar na região. Nosso maior interesse é auxiliar esses profissionais que precisam se recolocar no mercado de trabalho", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.