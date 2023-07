Itaquá oferece 50 bolsas para curso de assistente administrativo em parceria com o Senac

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Itaquaquecetuba está com inscrições abertas para o curso de auxiliar administrativo. São 50 vagas, as aulas serão oferecidas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e as inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede da pasta, localizada na rua Dom Tomás Frei, 89 – Centro, das 9h às 15h, até o dia 28 de julho.



Para participar é necessário ter idade mínima de 15 anos, ensino fundamental e apresentar o RG e o CPF do aluno e do responsável, se for menor de idade. O público-alvo são pessoas interessadas em desenvolver competências para organizar e executar atividades de apoio em processos de organização, além de elaborar, organizar e controlar documentos.



"O curso tem carga horária de 160 horas e vai ocorrer de segunda a sexta-feira, sendo quatro horas por dia. É a grande chance para quem ainda está estudando e deseja se capacitar para estar mais preparado para o mercado de trabalho", disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luciano Dávila.



As aulas serão iniciadas no dia 8 de agosto e vai contar com técnicas aplicadas no dia a dia do profissional administrativo, como o apoio aos gestores de empresas, o cuidado com assuntos operacionais e burocráticos, envio, recebimento e armazenamento de documentos e correspondências.



"Qualquer empresa que trata de documentos, burocracias e é bem organizada precisa de um auxiliar administrativo. Então é um mercado muito amplo que pode virar fonte de renda para nossos jovens. Aproveitem a oportunidade e conte com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico", destacou o prefeito Eduardo Boigues.