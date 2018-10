Itaquá oferece curso de defesa pessoal gratuito às mulheres

Itaquaquecetuba iniciou nesta terça-feira (23) os cursos gratuitos de Defesa Pessoal para Mulheres e de Muay Thai. As aulas acontecem na quadra da Escola Municipal Engenheiro Chiozo Kitakawa, localizada na Avenida Pedro de Toledo, 115, no Jardim Caiuby.

De acordo com a coordenação do Cras, as aulas iniciaram hoje mesmo, ou seja, as pessoas se inscrevem e já puderam participar das aulas. O curso de defesa pessoal é voltado para mulheres com idade a partir dos 16 anos e o Muay Thai para um público de 7 a 17 anos.

Serão formadas duas turmas de defesa pessoal para mulheres, sendo uma no horário das 15 às 16 horas e a outra das 16 às 17 horas. Para o Muai Thay serão três turmas – das 9 às 10h30, das 10h30 às 12 horas e das 13 às 14h30. Para ambos os cursos estão sendo ofertadas 25 vagas por turma.

As aulas sempre serão às terças-feiras e no dia 30 de outubro, também vai ser possível efetuar a inscrição, mediante a disponibilidade de vagas.

Serviço:

Curso de Defesa Pessoal para Mulheres

Data de Inscrições: 23 e 30 de Outubro

Dia de Aula: Terças-Feiras

Turmas e Horários: 1) Das 15h00 às 16h00 e 2) Das 16h00 às 17h00

Local: Quadra da Escola Municipal Eng. Chiozo Kitakawa - Av. Pedro de Tolêdo, 115 - Jardim Caiuby

Documentos Necessários: RG, CPF, Comprovante de Endereço, nº NIS – quem tiver

25 vagas para cada turma - a partir dos 16 anos

Aulas de Muay Thai

Data de Inscrições: 23 e 30 de Outubro

Dia de Aula: Terças-Feiras

Turmas e Horários: 1) 09h00 às 10h30; 2) 10h30 às 12h00; 3) 13h00 às 14h30

Local: Quadra da Escola Municipal Eng. Chiozo Kitakawa - Av. Pedro de Tolêdo, 115 - Jardim Caiuby

Documentos Necessários: RG, CPF, Comprovante de Endereço, nº NIS - quem tiver

25 vagas para cada turma – de 7 até 17 anos de idade