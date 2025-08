Itaquá Park Shopping abre programação do Dia dos Pais com show de Marlei Cevada

Para dar início à programação especial de Dia dos Pais, o Itaquá Park Shopping recebe, no dia 3 de agosto (sábado), às 19h, um show gratuito da atriz e humorista Marlei Cevada, na Praça de Alimentação. A artista promete arrancar boas risadas do público ao interpretar o irreverente personagem “Sangue”, em uma apresentação repleta de bom humor e interação com a plateia.

Marlei Cevada é uma das comediantes mais queridas da televisão brasileira, com passagens marcantes por programas como A Praça é Nossa e Domingo Legal, no SBT, onde também deu vida às personagens Nina e Mileyde, que conquistaram o público com carisma e talento.

A atração marca o início de uma série de atividades promovidas pelo Itaquá Park Shopping para celebrar o mês dos pais, com experiências gratuitas e pensadas para toda a família. “O Dia dos Pais é uma oportunidade de reunir famílias e oferecer experiências que criem memórias afetivas.

Pensamos em uma programação diversificada para envolver todas as idades e reforçar o shopping como um espaço de convivência e celebração”, destaca Fernando Brandão, superintendente do empreendimento.

Confira a programação completa:

OFICINA "COLORINDO COM O PAPAI"

Dias: 1, 2, 3, 8, 9 e 10 de Agosto

Horário: 14h às 18h

Local: Espaço Cultural

MARRETA DE PRÊMIOS

Dias: 2 e 9 de Agosto

Horário: 14h às 20h

Local: Praça de Alimentação

FEIRA DA SAÚDE

Testes IST, Massagem, Conscientização

Data: 05/08

Horário: das 10h às 15h

Local: Loja Exposição Bombeiros

SHOW COVER – BON JOVI

Data: 09 de Agosto

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação

TEATRINHO – PEÇA REI LEÃO

Data: 24 de Agosto

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação

SHOW COVER – TRIBUTO BRUNO MARS

Data: 30 de Agosto

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação

Sobre o Itaquá Park Shopping

Inaugurado em 2017, o Itaquá Park Shopping é o primeiro shopping center de Itaquaquecetuba e oferece um amplo mix de lojas, serviços e opções de lazer e entretenimento. Com mais de 120 lojas, sendo cinco âncoras nacionais, quatro megalojas, cinema, da rede Cinépolis, Poupatempo, Supermercado Nagumo, Clínica de Saúde, academia e muito mais. O empreendimento recebe anualmente 6 milhões de visitantes e se tornou um destino indispensável para quem busca qualidade e conveniência. Está localizado estrategicamente na Estrada Municipal do Mandi, 1.205, no bairro Jardim Adriane, com saída para a Rodovia Governador Mário Covas Júnior.

Acessibilidade e Transporte Público

O Itaquá Park Shopping está bem conectado com a cidade de Itaquá e outras regiões vizinhas, oferecendo diversas opções de acesso por transporte público. Com linhas municipais e intermunicipais:

• Linhas Municipais:

o 01 - Marengo - Estação de Itaquá

o 02 - Vila Augusta - Term. Eng.º Manoel Feio

o 05 - Jd. Marcelo - Monte Belo V/Jd. do Carmo

o 15 - CDHU via Shopping

o 16 - Vila Augusta - Estação de Itaquá

o 29 - Terra Prometida v/ Shopping - Centro

o 34 - Fortuna - Manoel Feio

• Linhas Intermunicipais:

o 332 - Suzano (Vila Sol Nascente)

o 332VP1 - Suzano (Estação Suzano)

o 335 - Suzano (Cidade Boa Vista)