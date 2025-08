Itaquá Park Shopping celebra 'Dia Nacional da Saúde' nesta terça

Em celebração ao Dia Nacional da Saúde, no próximo dia 5 de agosto, o Itaquá Park Shopping será cenário para ações de conscientização sobre saúde, em parceria com a Prefeitura do município e o Instituto DAC Terapias no “Dia da Saúde”. Das 10h às 15h, próximo à loja AmorSaúde vai acontecer aferição de pressão arterial, teste de glicemia e IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e massagem relaxante.

A iniciativa, gratuita, tem como objetivo alertar a população sobre a importância da prevenção e proporcionar momentos de relaxamento e autocuidado com profissionais experientes, que estarão prontos para orientar sobre os cuidados com a saúde e tirar dúvidas.

Depois de bem informado com as ações preventivas de saúde, é possível receber uma massagem relaxante, com a equipe do Instituto DAC Terapias, que atua no bem-estar, proporcionando relaxamento e ainda contribui com a saúde mental.

“Estas parcerias reforçam o compromisso do Empreendimento com a promoção de qualidade de vida e acesso à informação de quem frequenta o nosso shopping”, afirma Fernando Brandão, superintendente do Itaquá Park Shopping.