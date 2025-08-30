Itaquá Park Shopping promove feira de adoção pet neste sábado (30)

Neste sábado, 30 de agosto, o Itaquá Park Shopping abre as portas para quem deseja transformar a vida de um pet e a própria rotina com a chegada de um novo companheiro. A Feira de Adoção Pet, realizada em parceria com a ONG Gaari, acontece das 10h às 17h, no espaço Park Pet (Piso 1), e reúne cães e gatos em busca de um lar cheio de carinho.

A iniciativa tem como foco a adoção consciente, garantindo que os animais sejam acolhidos por famílias preparadas para oferecer cuidado e responsabilidade. Para adotar, é preciso ter mais de 18 anos, apresentar documento com foto, comprovar renda e residência fixa. No caso dos gatos, é necessário que o lar possua telas de proteção, evitando riscos e futuros abandonos.

Cada adoção conta com uma taxa simbólica de R$ 20,00 e oferece benefícios exclusivos, como consulta veterinária gratuita, descontos em vacinas, além de castração e vermifugação asseguradas pela ONG.

Quem ainda não pode adotar também pode ajudar sendo lar temporário, uma alternativa essencial para que mais animais tenham a chance de recomeçar. Os interessados podem se inscrever por meio do formulário: clique aqui.

“Queremos não apenas estimular a adoção, mas também dar visibilidade a esses animais que merecem um novo começo, com famílias responsáveis e cheias de amor”, afirma Fernando Brandão, superintendente do Itaquá Park Shopping.

Serviço

Evento de adoção pet

Data: 30 de agosto

Horário: 10h às 17h

Local: Park Pet

Gratuito

Sobre o Itaquá Park Shopping

Inaugurado em 2017, o Itaquá Park Shopping é o primeiro shopping center de Itaquaquecetuba e oferece um amplo mix de lojas, serviços e opções de lazer e entretenimento. Com mais de 120 lojas, sendo cinco âncoras nacionais, quatro megalojas, cinema, da rede Cinépolis, Poupatempo, Supermercado Nagumo, Clínica de Saúde, academia e muito mais. O empreendimento recebe anualmente 6 milhões de visitantes e se tornou um destino indispensável para quem busca qualidade e conveniência. Está localizado estrategicamente na Estrada Municipal do Mandi, 1.205, no bairro Jardim Adriane, com saída para a Rodovia Governador Mário Covas Júnior.

Acessibilidade e Transporte Público

O Itaquá Park Shopping está bem conectado com a cidade de Itaquá e outras regiões vizinhas, oferecendo diversas opções de acesso por transporte público. Com linhas municipais e intermunicipais:



Linhas Municipais:

01 - Marengo - Estação de Itaquá

02 - Vila Augusta - Term. Eng.º Manoel Feio

05 - Jd. Marcelo - Monte Belo V/Jd. do Carmo

15 - CDHU via Shopping

16 - Vila Augusta - Estação de Itaquá

29 - Terra Prometida v/ Shopping - Centro

34 - Fortuna - Manoel Feio

Linhas Intermunicipais:

332 - Suzano (Vila Sol Nascente)

332VP1 - Suzano (Estação Suzano)