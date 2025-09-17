Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 17/09/2025
Região

Itaquá Park Shopping realiza 1º Festival de Xadrez

Inscrições estão abertas até dia 19 de setembro

17 setembro 2025 - 19h05Por da Reportagem Local
Itaquá Park Shopping realiza 1º Festival de XadrezItaquá Park Shopping realiza 1º Festival de Xadrez - (Foto: Divulgação)

O Itaquá Park Shopping realiza o 1º Festival de Xadrez, que acontece no dia 20 de setembro de 2025, a partir das 15h, com o objetivo de promover a integração social, desportiva e recreativa, com a organização do Clube Fox Formação e Orientação de Xadrez.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até 19 de setembro de 2025 e conta com diversas categorias que vão do sub 08, 10, 12, 14 e sub 16. A taxa de inscrição é de R$40,00 por jogador, sendo que alunos de escolas da rede pública contam com desconto de 50%. As inscrições podem ser realizadas através do link de inscrição, seguida do envio do comprovante de pagamento para o e-mail adriano_chess@hotmail.com.

Os vencedores das categorias Masculino e Feminino serão premiados com troféus, medalhas, jogos de peças, tabuleiros e livros. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão os seguintes prêmios:

Campeão Masculino/Feminino: Troféu + jogo de peças + tabuleiro + livro;

Vice-Campeão Masculino/Feminino: Medalha + jogo de peças + tabuleiro + livro;

3º ao 10º lugar Masculino/Feminino: Medalha;

“O festival de Xadrez vai muito além de uma competição, é uma oportunidade de integração e envolvimento ao incrível mundo do Xadrez, um jogo que envolve raciocínio lógico e estratégico, concentração e memória, além do fomento da criatividade e da imaginação”, explica o superintendente do Itaquá Park Shopping, Fernando Brandão.

A cerimônia de premiação ocorrerá ao final do evento, que tem início às 9h e previsão de encerramento às 15h30. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com Adriano Marques, por meio do e-mail: adriano_chess@hotmail.com.
 

