domingo 23 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Jornal Diário de Suzano - 23/11/2025
Região

Itaquá Park Shopping realiza feira de adoção pet neste sábado

Ação acontece das 10h às 16h, no Park Pet (Piso 1) do shopping, e tem como objetivo encontrar novos lares para cães e gatos resgatados, por meio de uma adoção consciente e responsável

22 novembro 2025 - 10h07Por DE ITAQUÁ
Feira de adoção será neste sábadoFeira de adoção será neste sábado - (Foto: Divulgação)

O Itaquá Park Shopping promove neste sábado (22/11), mais uma edição da Feira de Adoção Pet, realizada em parceria com a ONG Gaari. A ação acontece das 10h às 16h, no Park Pet (Piso 1) do shopping, e tem como objetivo encontrar novos lares para cães e gatos resgatados, por meio de uma adoção consciente e responsável.

 

Para adotar um pet, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documento com foto, comprovante de residência e comprovar renda. Também será solicitada uma doação simbólica no valor de R$ 20,00 e a assinatura de um termo de responsabilidade.

 

Os novos responsáveis têm descontos em consultas veterinárias, vacinas, castração oferecidas pela ONG Gaari, Além das adoções, a feira também abre espaço para quem deseja contribuir como lar temporário, modalidade essencial para ampliar o acolhimento de animais até que encontrem uma família definitiva.

 

“Com a chegada do final de ano é uma boa oportunidade de adotar um pet e integrar a família nas festas natalinas, sem contar que ainda reforçamos o compromisso com o bem-estar animal ao adotar de forma consciente”, detalha Daniel Eckert, gerente de Marketing do Centro de Compras.

 

Sobre o Itaquá Park Shopping

Inaugurado em 2017, o Itaquá Park Shopping é o primeiro shopping center de Itaquaquecetuba e oferece um amplo mix de lojas, serviços e opções de lazer e entretenimento. Com mais de 120 lojas, sendo cinco âncoras nacionais, quatro megalojas, cinema, da rede Cinépolis, Poupatempo, Supermercado Nagumo, Clínica de Saúde e muito mais. O empreendimento recebe anualmente 6 milhões de visitantes e se tornou um destino indispensável para quem busca qualidade e conveniência. Está localizado estrategicamente na Estrada Municipal do Mandi, 1.205, no bairro Jardim Adriane, com saída para a Rodovia Governador Mário Covas Júnior.

 

Acessibilidade e Transporte Público
O Itaquá Park Shopping está bem conectado com a cidade de Itaquá e outras regiões vizinhas, oferecendo diversas opções de acesso por transporte público. Com linhas municipais e intermunicipais:

 

Linhas Municipais:

01 - Marengo - Estação de Itaquá

02 - Vila Augusta - Term. Eng.º Manoel Feio

05 - Jd. Marcelo - Monte Belo V/Jd. do Carmo

15 - CDHU via Shopping

16 - Vila Augusta - Estação de Itaquá

29 - Terra Prometida v/ Shopping - Centro

34 - Fortuna - Manoel Feio

Linhas Intermunicipais:

332 - Suzano (Vila Sol Nascente)

332VP1 - Suzano (Estação Suzano)

