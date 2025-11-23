Itaquá Park Shopping realiza feira de adoção pet neste sábado

O Itaquá Park Shopping promove neste sábado (22/11), mais uma edição da Feira de Adoção Pet, realizada em parceria com a ONG Gaari. A ação acontece das 10h às 16h, no Park Pet (Piso 1) do shopping, e tem como objetivo encontrar novos lares para cães e gatos resgatados, por meio de uma adoção consciente e responsável.

Para adotar um pet, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documento com foto, comprovante de residência e comprovar renda. Também será solicitada uma doação simbólica no valor de R$ 20,00 e a assinatura de um termo de responsabilidade.

Os novos responsáveis têm descontos em consultas veterinárias, vacinas, castração oferecidas pela ONG Gaari, Além das adoções, a feira também abre espaço para quem deseja contribuir como lar temporário, modalidade essencial para ampliar o acolhimento de animais até que encontrem uma família definitiva.

“Com a chegada do final de ano é uma boa oportunidade de adotar um pet e integrar a família nas festas natalinas, sem contar que ainda reforçamos o compromisso com o bem-estar animal ao adotar de forma consciente”, detalha Daniel Eckert, gerente de Marketing do Centro de Compras.

