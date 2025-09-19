Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 19/09/2025
Região

Itaquá Park Shopping recebe cover de Henrique & Juliano neste sábado

Apresentação gratuita acontece às 19 horas, na Praça de Alimentação

19 setembro 2025 - 20h39
Itaquá Park Shopping recebe cover de Henrique & Juliano neste sábado - (Foto: Divulgação)

O clima vai esquentar no Itaquá Park Shopping neste sábado, 27 de setembro, com a apresentação imperdível do cover da dupla Henrique & Juliano, que sobe ao palco da Praça de Alimentação a partir das 19 horas, em um show gratuito repleto de sucessos e emoção.

Com uma performance que homenageia fielmente uma das maiores duplas sertanejas do país, o show promete encantar o público com interpretações cheias de carisma, talento e presença de palco. No repertório, os grandes hits que marcaram gerações, como “Cuida Bem Dela”, “Vidinha de Balada”, “Flor e o Beija-Flor”, entre muitos outros.

O projeto cover vem ganhando destaque por sua qualidade vocal e entrega no palco, conquistando fãs por onde passa. Ideal para todas as idades, o show é uma ótima pedida para quem quer curtir uma noite especial ao som de grandes sucessos do sertanejo universitário.

“Queremos proporcionar uma noite especial para os visitantes, com um show de qualidade que celebra uma das duplas mais queridas do Brasil. É uma forma de reunir famílias, amigos e fãs da boa música em um ambiente seguro e agradável, sobretudo neste mês que celebramos o aniversário de Itaquaquecetuba”, explica Fernando Brandão, superintendente do Itaquá Park Shopping.

A dupla

Julio Cesar e Juliano são amigos de infância e decidiram formar a dupla em 2010, movidos pela paixão em comum pela música. Julio, influenciado pelo pai, sempre teve a música como parte da sua vida, enquanto Juliano teve seus primeiros passos na escolinha de música da igreja, inspirado pelos primos. Em 2022, os dois se uniram em um projeto cover em homenagem a Henrique & Juliano, levando para os palcos o talento, a energia e o romantismo que consagraram os ídolos do sertanejo moderno.

Deixe seu Comentário

