Itaquá Park Shopping recebe timeVôlei Mania para tarde de autógrafos neste sábado (2)

Em comemoração à estreia do Vôlei Mania Itaquá na Superliga C Masculina, o Itaquá Park Shopping promove uma tarde especial de autógrafos com os atletas do time, neste sábado, 2 de agosto, a partir das 18h, no Piso L1 — em frente ao Educa Mania, ao lado da Cacau Show.

A ação celebra o início da competição da Superliga C Masculina, que acontece em Itaquaquecetuba entre os dias 3 e 7 de agosto, no Ginásio Municipal Sumiyoshi Nakaharada. O campeonato reunirá nove equipes da região Sudeste em busca do acesso à Superliga B. O Vôlei Mania Itaquá representa o município no Grupo A, ao lado das equipes AGEE (SP) e Univassouras (RJ).

Patrocinador oficial do Vôlei Mania Itaquá, o Itaquá Park Shopping reforça seu compromisso com o esporte e o desenvolvimento social ao apoiar a realização da Superliga C na cidade e abrir as portas para esse importante momento de interação entre atletas e comunidade.

“O esporte transforma e aproxima. Receber o time para essa ação especial no shopping é mais uma forma de mostrar nosso apoio ao projeto, à cidade e às pessoas que acreditam no poder do esporte para inspirar”, destaca o superintendente do shopping, Fernando Brandão.

Além de apoiar o Vôlei Mania, o Itaquá Park Shopping também investe em iniciativas voltadas à educação, como o projeto Educa Mania, com oficinas gratuitas de letramento, matemática, inglês e leitura em parceria com o Instituto Mauricio de Sousa, dentro de um espaço exclusivo no empreendimento.

Sobre o Itaquá Park Shopping

Inaugurado em 2017, o Itaquá Park Shopping é o primeiro shopping center de Itaquaquecetuba e oferece um amplo mix de lojas, serviços e opções de lazer e entretenimento. Com mais de 120 lojas, sendo cinco âncoras nacionais, quatro megalojas, cinema, da rede Cinépolis, Poupatempo, Supermercado Nagumo, Clínica de Saúde, academia e muito mais. O empreendimento recebe anualmente 6 milhões de visitantes e se tornou um destino indispensável para quem busca qualidade e conveniência. Está localizado estrategicamente na Estrada Municipal do Mandi, 1.205, no bairro Jardim Adriane, com saída para a Rodovia Governador Mário Covas Júnior.

