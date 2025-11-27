Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 27/11/2025
Região

Itaquá Park Shopping sedia Prêmio Negro Sim! deste ano

Lema da premiação é: "Igualdade começa nos pequenos detalhes"

27 novembro 2025 - 14h57Por Da região
- (Foto: Divulgação)

O Itaquá Park Shopping vai sediar mais uma edição do Prêmio Negro Sim!, que ocorre nesta quinta-feira, dia 27 de novembro, das 15h às 21h30, na Portaria 2, do Centro de Compras.  O foco principal deste ano é as crianças, com o tema: Pequenos Heróis da Igualdade- Construindo um mundo mais justo e lema: Igualdade começa nos pequenos detalhes.

O evento que é organização por Cida Móra, da Ícone Network, vai promover a igualdade racial e o respeito a diversidade desde a infância, com contação de histórias, oficinas criativas, rodas de conversa, apresentações culturais e a premiação das crianças que se destacaram no âmbito escolar com Troféu Prêmio Negro Sim!

“Valorizar o ser humano e conscientizar que a igualdade é essencial faz parte das políticas de valorização do Empreendimento, que busca integração, acolhimento e socialização de todas as classes sociais, cor, raça e condição social”, explica o gerente de Marketing, Daniel Eckert.

Sobre o Itaquá Park Shopping

Inaugurado em 2017, o Itaquá Park Shopping é o primeiro shopping center de Itaquaquecetuba e oferece um amplo mix de lojas, serviços e opções de lazer e entretenimento. Com mais de 120 lojas, sendo cinco âncoras nacionais, quatro megalojas, cinema, da rede Cinépolis, Poupatempo, Supermercado Nagumo, Clínica de Saúde, academia e muito mais. O empreendimento recebe anualmente 6 milhões de visitantes e se tornou um destino indispensável para quem busca qualidade e conveniência. Está localizado estrategicamente na Estrada Municipal do Mandi, 1.205, no bairro Jardim Adriane, com saída para a Rodovia Governador Mário Covas Júnior.

Acessibilidade e Transporte Público

O Itaquá Park Shopping está bem conectado com a cidade de Itaquá e outras regiões vizinhas, oferecendo diversas opções de acesso por transporte público. Com linhas municipais e intermunicipais:

·  Linhas Municipais:

o 01 - Marengo - Estação de Itaquá

o 02 - Vila Augusta - Term. Eng.º Manoel Feio

o 05 - Jd. Marcelo - Monte Belo V/Jd. do Carmo

o 15 - CDHU via Shopping

o 16 - Vila Augusta - Estação de Itaquá

o 29 - Terra Prometida v/ Shopping - Centro

o 34 - Fortuna - Manoel Feio

·  Linhas Intermunicipais:

o 332 - Suzano (Vila Sol Nascente)

o 332VP1 - Suzano (Estação Suzano)

Deixe seu Comentário

