quarta 03 de dezembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 03/12/2025
Região

Itaquá Park Shopping tem Feira de Adoção Pet neste sábado

Gatos e cachorros já estão vacinados e vermifugados

03 dezembro 2025 - 17h07Por de Itaquá
Itaquá Park Shopping tem Feira de Adoção Pet neste sábadoItaquá Park Shopping tem Feira de Adoção Pet neste sábado - (Foto: Divulgação)

O Itaquá Park Shopping realiza neste sábado, 06 de dezembro, mais uma edição da Feira de Adoção Pet, uma iniciativa que busca encontrar um lar para cães e gatos resgatados em diversas situações. A ação ocorre das 10h às 16h, no Park Pet, no corredor próximo ao Poupatempo.

Os cães e gatos disponíveis para adoção já estão vermifugados e vacinados. Os interessados em adotar, maiores de 18 anos, preenchem um termo de Adoção Responsável, além de uma breve entrevista para garantir o bem-estar do animal.

“Nosso objetivo é proporcionar uma chance de ter mais que um tutor, alguém que tenha a guarda responsável, trate com carinho e respeito, além de todos os cuidados necessários e muito amor”, pontua o gerente de Marketing, Daniel Eckert.

