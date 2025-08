Itaquá Park Shopping tem oficina gratuita para pais e filhos

O mês dos Pais continua cheio de atrações no Itaquá Park Shopping. Neste final de semana, as crianças podem contar com a oficina “Colorindo com o Papai”, uma atividade lúdica que pode ser desenvolvida com o apoio dos pais, durante a coloração de desenhos na tendência de “Bobbie Goods”, além de levar um brinde especial.

A oficina acontece nos dias 8, 9 e 10 de agosto, das 14h às 18h, no Espaço Cultural e, para participar é necessário a inscrição pelo link: linktr.ee/itaquaparkshopping e ter idade entre 3 e 14 anos, acompanhado pelo responsável.

Ainda no sábado (9/8), das 14h às 20h, no corredor, próximo à Cinepólis, os clientes podem aproveitar a Marreta de Prêmios, que está cheia de descontos e brindes e conferir às 19h30, o Show Cover Bon Jovi, interpretado pela banda Living In Sin Bon Jovi Cover.

“O mês de agosto está recheado de atrações que envolvem toda a família. É um momento de interação, lazer, e ainda a oportunidade de gerar memórias afetivas em um lugar em que é possível encontrar tudo o que precisa, desde alimentação até os presentes para os pais”, diz Fernando Brandão, superintendente do Itaquá Park Shopping.

Sobre o Itaquá Park Shopping

Inaugurado em 2017, o Itaquá Park Shopping é o primeiro shopping center de Itaquaquecetuba e oferece um amplo mix de lojas, serviços e opções de lazer e entretenimento. Com mais de 120 lojas, sendo cinco âncoras nacionais, quatro megalojas, cinema, da rede Cinépolis, Poupatempo, Supermercado Nagumo, Clínica de Saúde, academia e muito mais. O empreendimento recebe anualmente 6 milhões de visitantes e se tornou um destino indispensável para quem busca qualidade e conveniência. Está localizado estrategicamente na Estrada Municipal do Mandi, 1.205, no bairro Jardim Adriane, com saída para a Rodovia Governador Mário Covas Júnior.

Acessibilidade e Transporte Público



O Itaquá Park Shopping está bem conectado com a cidade de Itaquá e outras regiões vizinhas, oferecendo diversas opções de acesso por transporte público. Com linhas municipais e intermunicipais:

Linhas Municipais:

01 - Marengo - Estação de Itaquá

02 - Vila Augusta - Term. Eng.º Manoel Feio

05 - Jd. Marcelo - Monte Belo V/Jd. do Carmo

15 - CDHU via Shopping

16 - Vila Augusta - Estação de Itaquá

29 - Terra Prometida v/ Shopping - Centro

34 - Fortuna - Manoel Feio

Linhas Intermunicipais:

332 - Suzano (Vila Sol Nascente)

332VP1 - Suzano (Estação Suzano)

335 - Suzano (Cidade Boa Vista)